‘¿Si quisiera hacer una, qué tiene de malo?’: Sheinbaum niega que AMLO hará gira en 2027

López Obrador subrayó que después de dejar la Presidencia, se retiraría de la política y pasaría todo el tiempo en la Quinta La Chingada.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador no tiene planes de hacer una gira en 2027, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este jueves 22 de octubre.

La mandataria fue cuestionada sobre la publicación de Carlos Loret de Mola, quien reportó que la supuesta gira de López Obrador por la República Mexicana se realizará entre febrero y abril de 2027, esto “según fuentes oficiales bien informadas”.

El motivo oficial del tour será la promoción de su nuevo libro Pueblo. No obstante, Loret de Mola asegura que el plan de AMLO es usar eso como pretexto para hacer campaña a favor de candidatos de Morena a las elecciones intermedias 2027.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la presunta gira de AMLO en 2027?

“No tengo ninguna información de que el presidente López Obrador vaya a hacer una gira”, respondió en el Salón Tesorería.

Sheinbaum dijo que tampoco tendría “nada de malo” que el expresidente López Obrador decidiera hacer un tour, y recordó que otro expresidente, Felipe Calderón, ha hecho viajes en apoyo a militantes del PAN, el último de ellos a un evento en “apoyo” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

“Es increíble la cantidad de mentiras que se dicen en medios, en redes, pero tienen un objetivo: Debilitar al movimiento que representamos a través de la mentira”, apuntó.

¿Cuándo fue la última aparición pública de AMLO?

El pasado 30 de septiembre cuando lanzó un video en su canal de YouTube que parecía ‘mañanera’ para anunciar la publicación de Pueblo.

En la grabación, de aproximadamente una hora y 20 minutos, López Obrador habló sobre el contenido de su publicación, dedicada a la historia política de México, y aprovechó para criticar de nuevo a la oposición.

Previa a esa, su otra aparición fue el 30 de noviembre de 2025, también grabado en su Quinta de La Chingada en Palenque, para presentar Grandeza, una obra dedicada a reivindicar la historia y las aportaciones culturales de los pueblos originarios de México.

En aquella ocasión, López Obrador mencionó las tres circunstancias que podrían llevarlo a regresar a la vida pública: Una amenaza contra la democracia; un intento de golpe de Estado contra la presidenta, o la necesidad de defender la soberanía nacional.

Su primera aparición pública después de dejar la Presidencia ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando acudió a votar en la primera elección judicial de México. López Obrador llegó a una casilla instalada en Palenque, Chiapas, donde emitió su voto para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.