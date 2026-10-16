Clouthier usa libro de AMLO para criticar a Clara Luz: ‘Si somos auténticos, hablamos con la verdad’

Tatiana Clouthier utilizó Pueblo, el nuevo libro de AMLO, para criticar a Clara Luz Flores, coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027.

Clouthier recurrió a un fragmento del libro para hacer énfasis en que el proyecto de izquierda requiere de principios firmes, convicción genuina y descartó posturas ambiguas.

“En la página 667 nos dice: ‘Nada se logra con la moderación ni con las medias tintas; ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. Si somos auténticos, hablamos con la verdad y nos pronunciamos por la injusticia”, leyó del libro del expresidente.

De esta forma, Tatiana Clouthier expresó nuevamente su inconformidad por la falta de respaldo de Morena para designarla como coordinadora de la 4T en Nuevo León.

¿Cuál fue la indirecta de Tatiana Clouthier para Clara Luz Flores?

A través de un video en redes sociales, Clouthier leyó fragmentos del libro de Andrés Manuel López Obrador y agregó declaraciones de Clara Luz Flores donde fue cuestionada sobre su supuesta cercanía con Keith Raniere, líder de una secta.

“Yo no sé qué sea NXIVM; yo a las personas que conocí son a quienes estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada”, fue la respuesta que dio.

En cambio, Clouthier aseguró que las líneas escritas por el exmandatario sí definen lo que ella está haciendo. Al final del video apareció el logo del movimiento fundado por la exdiputada: ‘Todos con conciencia’.

Por eso, Tatiana Clouthier argumentó que Morena debió considerar los negativos de los perfiles participantes, es decir, el nivel de rechazo que generan entre los electores.

¿Qué pasó con Clara Luz Flores y NXIVM?

El caso de Clara Luz Flores y NXIVM resurgió después de que Morena la nombró coordinadora estatal de la transformación en Nuevo León.

La polémica ocurrió en su campaña por la gubernatura en 2021, cuando se difundió un video de una conversación que sostuvo años antes con Keith Raniere, fundador de NXIVM, una organización cuyo líder fue condenado en Estados Unidos por delitos de explotación sexual y tráfico de personas.

Flores argumentó que participó solo en actividades de superación personal relacionadas con NXIVM.

La organización ofrecía programas de desarrollo personal y liderazgo, pero también funcionaba como cobertura para prácticas de explotación y abuso.

Tras su nombramiento como coordinadora estatal de Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández dijeron que participar en programas de autoayuda relacionados con NXIVM no equivale necesariamente a pertenecer a la secta o a intervenir en actividades delictivas.