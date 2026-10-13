Ariadna Montiel exige al ‘góber’ de Jalisco dejar su cargo por crisis de agua: ‘Si no puede que renuncie’

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asumir su responsabilidad frente a la crisis de agua que enfrentan las familias de la entidad y advirtió que, si no tiene capacidad para resolver el problema, debe renunciar al cargo.

“El gobernador nos ha querido culpar, pero si no puede que renuncie y si no, que se ponga a trabajar”, sentenció durante una conferencia de prensa en la que también condenó la actuación de las autoridades estatales contra ciudadanos que se manifestaron para exigir agua limpia.

Montiel señaló que Movimiento Ciudadano debe responder por las acciones de su gobierno y garantizar el respeto a los derechos de la población, en lugar de recurrir al uso de la fuerza frente a las demandas sociales.

“Le decimos a Movimiento Ciudadano que asume su responsabilidad como partido gobernante del estado, que no sea un gobierno represor y que libere a quienes injustamente hayan sido detenidos”, expresó.

La dirigente nacional de Morena aclaró que el Gobierno de México mantiene plena disposición para colaborar en las obras de infraestructura hidráulica que requiere Jalisco. Sin embargo, subrayó que, mientras se desarrollan las soluciones técnicas, las autoridades estatales tienen la obligación de implementar medidas inmediatas para garantizar el acceso a agua en condiciones adecuadas.

Advirtió que las familias no pueden esperar indefinidamente una solución, particularmente cuando reciben agua contaminada que pone en riesgo sus condiciones de salud.

Ariadna Montiel pide la destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández

Ariadna Montiel exigió la destitución inmediata del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, a quien responsabilizó políticamente de la actuación policial durante la manifestación del pasado domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco.

“Exigimos el cese inmediato del secretario, no tiene protocolos, su policía no está preparada para atender las demandas de la ciudadanía. Su actuación al margen de la ley y es necesario que se castigue a responsables empezando por él”, enfatizó.

Asimismo, calificó como excesivo e inadmisible el traslado de manifestantes detenidos al penal de Puente Grande y demandó su liberación, al considerar que las detenciones fueron injustificadas.

“Le exigimos al gobierno que los libere y que cese la represión, porque los llevaron a Puente Grande, un penal de alta seguridad; es excesiva esta postura, irracional e inadmisible”, sostuvo.

Montiel señaló que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también han solicitado la liberación de las personas detenidas.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena presentó videos de los hechos ocurridos en Casa Jalisco, con los que denunció el uso de la fuerza contra ciudadanos que protestaban por las condiciones del suministro de agua.

Finalmente, reiteró que el gobierno de Pablo Lemus debe atender las demandas de la población, garantizar el respeto a los derechos humanos y asumir su responsabilidad frente a la crisis del agua y los hechos de violencia registrados durante las manifestaciones.