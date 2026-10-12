Impulsan Ariadna Montiel y movimientos sociales alianza estratégica con Morena

Alejandro Robles afirmó que la alianza estratégica entre Morena y los movimientos sociales no es un acuerdo coyuntural, sino la rearticulación de luchas históricas.

Más de dos mil personas participaron en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales y Morena, realizado en el Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El encuentro reunió a organizaciones populares, sindicales y colectivos comprometidos con la transformación del país.

Participaron la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y representantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), ANICS y COSyP, Somos Pueblo, el Movimiento Humanista Nacional Humanista Obradorista y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otras organizaciones.

Alejandro Robles afirmó que la alianza estratégica entre Morena y los movimientos sociales no es un acuerdo coyuntural, sino la rearticulación de luchas históricas y demandas populares construidas desde distintos espacios de organización y resistencia.

Sostuvo que Morena debe consolidarse como el vehículo político de estas causas y convertirlas en una agenda común de transformación. La articulación, señaló, permite reconocer al partido como un auténtico movimiento de movimientos, capaz de trascender la estructura partidista y proyectarse como una fuerza social de alcance global.

Robles subrayó que la transformación debe colocar al frente a quienes han sido relegados y excluidos: pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades migrantes, afrodescendientes y personas de la diversidad sexual, entre otros sectores.

Precisó que la inclusión no puede reducirse a un reconocimiento simbólico. Debe traducirse en justicia, bienestar, participación y mejores condiciones de vida, especialmente para las comunidades y pueblos indígenas, históricamente marginados de los beneficios del desarrollo.

“Morena es más que un partido: es un movimiento social que articula las luchas del pueblo y reivindica a quienes durante mucho tiempo fueron dejados atrás”, afirmó Robles.

También vinculó esta alianza con la defensa del proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La coordinación entre Morena y los movimientos sociales, sostuvo, fortalece la transformación, protege los derechos conquistados y reafirma una posición patriótica en defensa de la soberanía nacional.

La participación de las organizaciones confirmó la necesidad de establecer canales permanentes de diálogo, coordinación y participación. La alianza busca que las demandas de las comunidades, los centros de trabajo y los territorios incidan directamente en la agenda nacional.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad: defender la soberanía, la justicia social y la dignidad del pueblo exige articular las luchas y fortalecer la organización popular.

La alianza entre Morena y los movimientos sociales se plantea, así como una vía para consolidar los avances sociales, ampliar derechos y garantizar que la transformación de México se construya desde el pueblo y para el pueblo.