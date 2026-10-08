Sheinbaum niega que Morena cediera a presión de EU para designar a candidatos: ‘No tiene sustento’

“Es un absurdo”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la supuesta presión de Estados Unidos en el proceso de designación de los virtuales candidatos para las elecciones del 2027, tal como lo sugirió el líder nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.

La mandataria federal señaló que la declaración del petista viene por la inconformidad de que no hubiera quedado la persona candidata de su preferencia.

“Es un absurdo, realmente. No tiene ningún sustento lo que está diciendo. (...) Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta y es el resultado de la encuesta, y hay veces que no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos y hacen estas interpretaciones”, respondió desde la mañanera a pregunta expresa.

PT considera que no hay ‘voluntad’ para realizar una coalición total

Alberto Anaya declaró que no considera que haya “voluntad” de sus aliados: Morena y Verde, para crear una coalición total de cara a las elecciones del próximo año.

Desde el punto de vista del líder nacional del PT, Morena cedió a presiones desde Estados Unidos para que los virtuales candidatos que resultaran seleccionados fueran de “centro derecha”.

“Vea a los personajes. La presión estadounidense es más fuerte de lo que esperábamos”, dijo ante los cuestionamientos directos por medios de comunicación en el Senado el 7 de octubre.

Reiteró que desde su punto de vista hay “interés” de Estados Unidos para que en América Latina prolifere la ideología de derecha. Recordó que el PT mantendrá una identidad de izquierda, pero no confirmó si el partido puede ganar alguna elección sin el acompañamiento de Morena y PT.

Consideró que su partido tiene la capacidad para competir solo, como lo hizo en 1994, 1997 y 2003, pero en ninguna ocasión se consolidó un gobierno petista.

Diferencias y molestias internas por proceso de Morena

Al interior de Morena, las diferencias no se hicieron esperar. Tatiana Clouthier mantiene una cruzada con la dirigencia del partido guinda luego de que fuera designada Clara Luz Flores como virtual candidata a la gubernatura de Nuevo León.

La morenista llamó a formar un movimiento al que llamará “Todos con Conciencia” y pidió quitarle la candidatura a Clara Luz Flores, al considerar que debería estar en manos de alguien que represente los valores del partido.

“Queremos que quien nos represente en las boletas represente los valores de Morena y no la mentira”, sentenció Clouthier a medios de comunicación el 7 de septiembre.