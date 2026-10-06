‘Críticas deben ser al interior de Morena’: Citlalli Hernández lanza mensaje a Tatiana Clouthier

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en el programa "Entredichos" con René Delgado. / EL FINANCIERO TV

Ante las constantes declaraciones de Tatiana Clouthier y Félix Salgado Macedonio en contra del proceso para elegir candidatos de Morena a las gubernaturas de Nuevo León y Guerrero, y del que no resultaron seleccionados, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, dijo que las críticas las deben expresar al interior del partido para no descomponer el movimiento.

En entrevista para EntreDichos, programa de El Financiero Televisión, Hernández dijo que las opiniones expresadas por Tatiana Clouthier y Félix Salgado son posiciones personales que, en el contexto de un ataque permanente en contra de Morena, del que responsabilizó a la ultraderecha internacional, le hacen el juego a los adversarios del partido.

“Hay en los partidos esta línea delgada entre la crítica y la autocrítica que a mí me parece que es esencial para que los proyectos políticos no se descompongan, pero también el necesario cuidado de dónde hacer esa crítica y esa autocrítica; normalmente debe ser en la vida interna.

“Yo sostengo que hay un intento de desanimar a la militancia y de construir narrativas como que las decisiones las toma la presidenta o el expresidente, que Morena se está echando a perder, que en Morena metimos prianistas, todo, digamos lo que se ha discutido en la conversación digital de este proceso y en esa discusión pública. En esta línea delgada entre la crítica y la autocrítica y el famoso hacerle el juego a nuestros adversarios, me parece que nuestros compañeros y compañeras deben tener estas posiciones al interior”, indicó.

‘Si no estás de acuerdo con las reglas, no participes’

La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena dijo que la madurez política al pertenecer a un proyecto, que hoy es mayoría, es entender las reglas de participar en una encuesta: “Si no estás de acuerdo con las reglas, si no vas a asumir el resultado, pues entonces no participes en este proceso”.

Citlalli Hernández dijo que ambos personajes expresan su inconformidad para responder a los liderazgos que los apoyaron durante la contienda interna de definición; en el caso de Salgado Macedonio, indicó que busca “reconocimiento a su liderazgo e inclusión de los cuadros y los perfiles que le acompañan”.

En cuanto a la disputa que mantiene el Partido del Trabajo con Morena por no resultar seleccionados sus perfiles, Citlalli Hernández afirmó:

“Estamos dispuestos a revisar, a dialogar, a llegar a algún acuerdo que al Partido del Trabajo le dé certezas de este proceso y de los que vienen, pero no a echar para atrás nuestro proceso porque no es porque no queramos darle la razón, porque además es que no la queremos dar, pero porque no tienen razón”.