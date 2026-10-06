‘Estamos a días de un acuerdo final’: Citlalli Hernández sobre alianza de Morena y PT para 2027

Citlalli Hernández confirmó que sí habrá un acuerdo con el PT en las elecciones 2027. (Cuartoscuro).

Rumbo a las elecciones 2027 y tras los rumores de una supuesta ruptura entre Morena y el Partido del Trabajo, Citlalli Hernández, Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que pronto darán a conocer un acuerdo públicamente.

“Lo que he platicaco con el Partido del Trabajo es que definamos lo más pronto posible para que sigamos avanzando el diálogo en lo que viene. Yo pienso que es cuestión de días para compartir publicamente el acuerdo”, afirmó.

Agregó que están trabajando con un diálogo fraterno. “Nos vamos a poner de acuerdo hasta donde no nos pongamos de acuerdo y tiene que ser como aliados, como amigos, como compañeros que nos conocemos”, aseguró.

En entrevista radiofónica, Citlalli Hernández también explicó que hay un proceso interno de los partidos que es propia, que pero ya emitieron la convocatoria a las coordinaciones federales, que acaba de cerrar el domingo.

“Ahorita vamos a emitir la convocatoria de los municipios y a la par de que coordino el proceso interno de Morena, también coordino las mesas de coalición y hay un momento en el que se juntan”, dijo.

‘Siempre vamos a ir con la Presidenta’, afirma PT

Alberto Anaya, uno de los líderes petistas, aseguró que “siempre vamos a ir con la presidenta” Claudia Sheinbaum ante los rumores de ruptura en los partidos de izquierda.

El senador del PT negó cualquier ruptura con Morena y el Gobierno Federal, y agregó que siempre buscarán ir en coalición con el partido, por lo que está “todo bien” en la 4T.

Al ser cuestionado sobre si les van a presentar las encuestas con las que se definieron a los coordinadores de defensa de la 4T, que posteriormente se perfilarán como candidatos para las elecciones de 2027, Anaya mencionó que “es parte de un procedimiento acordado”.

Las tensiones empezaron en días recientes, cuando, el PT negó a acompañar las candidaturas que perfila Morena para las elecciones estatales de 2027, e incluso denunciaron un “maltrato interno”.

Como respuesta, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que el PT y el Partido Verde colaboraron en la propuesta de perfiles e incluso con encuestas.