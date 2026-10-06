PT ‘sigue en veremos’ sobre alianza con Morena: Exige encuestas espejo para las elecciones 2027

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada roja en el Senado informó que se reuniría con Morena para checar las alianzas en Zacatecas y Nuevo León [Fotografía. Geovanna Bañuelos/Facebook]

Hasta este martes, el Partido del Trabajo seguía sin tener una fecha para las encuestas espejo que ha venido demandando a Morena, para definir si mantiene o no sus alianzas.

Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada roja en el Senado, informó que el lunes 5 de octubre tendría una nueva reunión con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena.

“Es parte de los temas que están pendientes en la agenda a discutirse”, dijo sobre las encuestas espejo.

Entre ellas, la que definiría su aspiración por el gobierno de Zacatecas, pues aún valora la posibilidad de ser candidata por el PT, luego de que Morena colocó a Verónica Díaz.

La legisladora indicó que también queda pendiente la de Nuevo León. “Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil joven con una gran capacidad y desde la etapa temprana de la convocatoria nosotros le solicitamos a él que aceptara la invitación.

“Él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara Luz (Flores)”.

Al ser así, no habría posibilidad de apoyar a Tatiana Clouthier.

Sobre el nombramiento de Andrea Chávez como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, luego de que no quedó como virtual precandidata a la gubernatura de Chihuahua, aspiración que el PT apoyaba, la senadora la felicitó y le deseó éxito.