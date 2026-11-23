México tiene capacidad para almacenar gas LP equivalente a cinco días de consumo nacional, pero necesita ampliarla a ocho días para enfrentar posibles interrupciones en el suministro, advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

Durante el Congreso GLP 2026, organizado por Amexgas en alianza con El Financiero, Juan Manuel López, vicepresidente del Comité de Normatividad Técnica de la asociación, explicó que México ha aumentado su capacidad de almacenamiento, aunque todavía necesita más instalaciones.

“Nosotros hemos pasado de tres días de almacenamiento a cinco días, nos hace falta todavía infraestructura”, afirmó durante el panel Seguridad Industrial: Prevención y respuesta en GLP.

El representante de Amexgas destacó que las empresas han construido terminales marítimas para importar propano y ampliado sus instalaciones de almacenamiento. Sin embargo, consideró necesario contar con más centros de distribución en distintas regiones de México para reducir el transporte de gas LP por carretera.

“Entre más almacenamiento estratégico tengamos, menos caminamos con autotanques y semirremolques en las carreteras y automáticamente se reduce el riesgo”, explicó.

López detalló que algunos vehículos recorren entre 400 y 500 kilómetros para transportar gas LP, por lo que contar con más instalaciones permitiría reducir los trayectos y mejorar la seguridad.

Para financiar estos proyectos, propuso recuperar los fideicomisos que anteriormente permitían destinar recursos a la construcción de instalaciones, el almacenamiento de gas LP y la capacitación de trabajadores.

Sin embargo, advirtió que el aumento de los costos internacionales del combustible dificulta que las empresas inviertan en nuevas instalaciones.

“Se incrementó 90 por ciento el precio del propano en los últimos tres meses y la repercusión en el precio de venta solo ha sido de 9 por ciento. No hay industria que pueda ser viable con esto”, sostuvo.

¿Qué cambios prepara el Gobierno para mejorar la seguridad de los cilindros de gas LP?

Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, informó que el Gobierno federal prepara cambios a las normas de seguridad para el almacenamiento, transporte y uso del gas LP.

Entre las modificaciones se encuentra la revisión de la NOM-011, que establece requisitos de seguridad para los cilindros de gas LP que utilizan los consumidores.

“Hoy nos encontramos, por ejemplo, trabajando con el impulso a la modificación de la norma 011, que es relativa a las condiciones de seguridad en los recipientes portátiles de gas LP en uso”, explicó.

Diputados buscan revisar beneficios fiscales para distribuidores de gas LP

Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, reconoció que las empresas distribuidoras de gas LP quedaron fuera de los beneficios fiscales otorgados al sector gasolinero.

La legisladora de Morena adelantó que buscará dialogar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar esta situación y proponer cambios relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Ahí incluimos a los gasolineros, pero dejamos fuera los gaseros. Eso tiene que ser un tema y lo digo con mucho respeto, siendo yo Morena, es un tema que sí tenemos que trabajar”, afirmó.