Trump presiona a México para que compre más gas de EU y acceso a Pemex, revela Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la petición de Trump de recibir activos de Pemex y de incrementar la compra de gas natural.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que durante las llamadas con su homólogo estadounidense, Donald Trump, él ha ‘presionado’ a México para que le compre más gas natural a Estados Unidos y también pidió acceso a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los temas a los que se ha referido Trump son el incremento de las compras de gas natural a EU y la participación de empresas de ese país en Pemex. Sin embargo, la mandataria negó que estos asuntos sean condiciones para la firma o ratificación del tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC).

“Sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara que en México no se puede eso”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 19 de octubre al ser cuestionada sobre una presunta petición de EU de recibir activos de Pemex o de incrementar la compra de gas natural a cambio del acuerdo comercial.

Sheinbaum aclaró la naturaleza de sus conversaciones telefónicas con Trump, al precisar que los temas energéticos y comerciales se abordan en el marco de la Constitución y sin presiones o condicionamientos para el acuerdo comercial.

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Respecto a la participación de capital extranjero en Pemex, la presidenta Sheinbaum subrayó que en las llamadas telefónicas ha explicado a Trump que la ley mexicana prohíbe la entrega de derechos petroleros, aunque aclaró que existen esquemas legales para empresas estadounidenses como contratistas de la petrolera estatal o en proyectos de licuefacción y exportación de gas.

“Hay otras formas de participación; por ejemplo, Sempra Energy tiene en Ensenada una planta de licuefacción de gas que importa de Estados Unidos y que exporta principalmente a Asia. Entonces hay distintos mecanismos que están dentro de la ley y hemos sido muy claros en ese sentido”, indicó la gobernante.

Sheinbaum también explicó que México adquiere gas natural estadounidense para abastecer sus cinco nuevas plantas de ciclo combinado, pero precisó que la política de su Gobierno también busca fortalecer el desarrollo y la producción propia del hidrocarburo.

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La mandataria rechazó además la postura estadounidense de que existan zonas del país gobernadas por los cárteles del narcotráfico, atribuyendo ese tipo de discursos a la contienda electoral interna en Estados Unidos y destacando los resultados del país en la reducción de homicidios y del tráfico de fentanilo.

“Les aclaramos que no es así. Saben que ellos están en campaña y muchas veces quieren usar a México como parte de su campaña; nosotros hemos dicho: ¡No usen a México, bastantes problemas tienen allá que resolver’”, enfatizó.

Sheinbaum puntualizó que su última conversación telefónica con Trump fue el 16 de septiembre y que ambas naciones mantienen canales abiertos a través de sus respectivos equipos de trabajo para avanzar en las negociaciones comerciales y en los esquemas de cooperación de seguridad.

Además, las declaraciones de la mandataria ocurren en medio de la revisión conjunta del T-MEC, un proceso marcado por presiones comerciales de Washington y la renegociación de reglas de origen en sectores clave como el automotriz y el energético.

*Con información de EFE