Delfina Gómez agradece a Sheinbaum repavimentación y ampliación de autopistas

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el respaldo para impulsar obras de repavimentación y ampliación de autopistas en el Estado de México, entre ellas la México-Querétaro y la Toluca-Zihuatanejo, que forman parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 101 aniversario del Día del Caminero, la mandataria estatal reconoció el apoyo del Gobierno de México para mejorar las vialidades de la entidad y contribuir a que las familias mexiquenses cuenten con traslados más rápidos, seguros y eficientes.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la modernización y ampliación de la autopista Toluca-Zihuatanejo, así como la de Atizapán-Atlacomulco y la México-Querétaro, en el tramo de Tepalcapa a Tepotzotlán.

Asimismo, la Gobernadora entregó 17 unidades de maquinaria y equipo a la Junta de Caminos del Estado de México, con una inversión superior a 80 millones de pesos, además de 10 toneladas de asfalto donadas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el marco de 2026, Año de las Obras en el Estado de México, Delfina Gómez convocó a los camineros a continuar trabajando para contar con caminos y vialidades más seguros y en mejores condiciones, que permitan a la población llegar a sus destinos con menor inversión de tiempo y recursos.