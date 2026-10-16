Usted es el culpable: ¿Quién y por qué tiene detenida la negociación del T-MEC entre México y EU?

¿En qué va la negociación del T-MEC? Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México aún sostiene conversaciones con el gobierno de Donald Trump dentro de la revisión del tratado comercial; sin embargo, se habla de un ‘estancamiento’ por parte de Estados Unidos.

El pasado lunes, la presidenta mexicana aseguró que hay avances. “Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó este viernes que el avance hacia un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y México se ha estancado tras la oposición del secretario de Comercio, Howard Lutnick, según personas familiarizadas con las negociaciones.

Es la segunda vez que interviene para echar por tierra negociaciones avanzadas con un socio de América del Norte.

¿Por qué Lutnick se opone a reducir los aranceles a México?

Según el medio estadounidense, ambos países se encontraban en la antesala de un entendimiento que permitiría disminuir las tarifas arancelarias aplicadas por la administración estadounidense al aluminio, el acero y la industria automotriz, a cambio de compromisos asumidos por el gobierno mexicano, de acuerdo con fuentes con conocimiento del tema.

Dicho avance despejaría el terreno para retomar la renegociación del T-MEC. Además, representantes del sector empresarial y autoridades de ambos países manifestaron confianza respecto a la pronta resolución del convenio, señalaron.

Sin embargo, en los últimos días, los avances hacia un acuerdo se han desacelerado considerablemente debido a los desacuerdos sobre los gravámenes estadounidenses a los vehículos y los metales, impuestos por motivos de seguridad nacional y administrados por el departamento de Lutnick, indicaron las fuentes.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se ha opuesto a reducir el arancel de 25 por ciento a los automóviles mexicanos y el de 50 por ciento al acero y al aluminio, señalaron las personas consultadas.

“En el caso de los metales, también ha rechazado reducciones de los aranceles a los llamados productos derivados, es decir, artículos terminados fabricados con acero y aluminio. Empresas estadounidenses del sector del aluminio han dicho al gobierno que cualquier reducción de estos gravámenes perjudicaría a las compañías establecidas en Estados Unidos y provocaría la pérdida de empleos en el país”, señala el medio WSJ.

El Journal indicó que funcionarios de México y Estados Unidos aseguran que las negociaciones continúan y negaron que exista un punto muerto.

“Hay avances en las negociaciones y mantenemos una relación constructiva con el Departamento de Comercio”, declaró en una entrevista Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México.

“La postura de Lutnick sobre los aranceles representa un obstáculo importante para alcanzar un acuerdo, después de meses de negociaciones encabezadas por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, según las personas familiarizadas con las conversaciones”, agrega.

La influencia de Lutnick en el gobierno de Trump

La intervención de Lutnick indica que ha vuelto a imponer su influencia en la agenda comercial del presidente Donald Trump, después de haber quedado relegado durante la mayor parte de 2026.

Al inicio del segundo mandato de Trump, Lutnick desempeñó un papel clave en la imposición de aranceles y en la negociación de acuerdos comerciales con países como Japón, Corea del Sur y los miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, en los últimos meses, Greer adquirió mayor protagonismo, en parte porque muchos socios comerciales preferían su enfoque jurídico y metódico frente al estilo agresivo de negociación de Lutnick, un multimillonario exejecutivo de Wall Street.

“El Departamento de Comercio mantiene un diálogo constante con México sobre comercio. El departamento está comprometido con el avance de la agenda comercial de Estados Unidos, primero del presidente Trump”, declaró Benjamin Kass, portavoz del Departamento de Comercio.

Un alto funcionario mexicano señaló que, cada vez que ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo, el gobierno de Trump plantea una nueva exigencia.

México y Canadá: socios comerciales importantes de Estados Unidos

México y Canadá son los dos principales socios comerciales de Estados Unidos y los mayores compradores de productos estadounidenses.

Los desacuerdos persistentes sobre los aranceles a los vehículos y los metales debilitan el impulso para cerrar un acuerdo antes de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la extensa relación comercial entre los países.

Entre las prioridades inmediatas del Gobierno mexicano se encuentra la reducción de los aranceles vigentes sobre las exportaciones de automóviles, acero y aluminio, además de evitar la imposición de nuevas tarifas impositivas durante la revisión de los temas de interés común.

Con información de Bloomberg y EFE