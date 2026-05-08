‘Convenceremos a EU de extender el T-MEC’: Ebrard hace promesa a Canadá

Ebrard planteó la necesidad de construir una estrategia regional para reducir la dependencia de Asia en sectores considerados estratégicos. (Cuartoscuro).

El gobierno de México buscará convencer a Estados Unidos de preservar y extender el T-MEC durante la reunión oficial de negociación que arrancará en la semana del 25 de mayo, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al asegurar que la integración regional se ha vuelto “decisiva, crítica y estratégica” frente a la competencia de Asia y la incertidumbre global.

Durante un mensaje ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, Ebrard confirmó que en las próximas dos semanas iniciarán conversaciones formales con Washington antes de la revisión conjunta prevista para el 1 de julio, y sostuvo que la prioridad de México será mantener el mayor nivel posible de comercio libre de aranceles dentro de Norteamérica.

“La máxima prioridad es preservar nuestros acuerdos comerciales con Estados Unidos y también con ustedes, tanto como sea posible. Si hoy tenemos más del 80 por ciento del comercio sin aranceles, entonces el objetivo principal es mantenerlo así”, señaló.

El funcionario sostuvo que México buscará persuadir a Estados Unidos sobre la relevancia estratégica de mantener la integración regional en un momento en que otras regiones del mundo avanzan con rapidez y consolidan cadenas de suministro más cerradas.

“Nuestra idea, nuestro propósito, es mantener y convencer, y persuadir sobre el futuro de la región como algo realmente decisivo, crítico y estratégico para nosotros”, afirmó.

Ebrard aseguró que, pese a los aranceles impuestos bajo la Sección 232 al acero, aluminio y sector automotriz, México y Canadá mantienen una posición comercial más favorable frente a otros países que exportan al mercado estadounidense.

“México y Canadá están en la mejor posición posible”, dijo el secretario, quien reconoció que hace un año mantenía una visión más pesimista sobre el futuro del tratado.

El titular de Economía sostuvo que la realidad económica terminará favoreciendo la continuidad de la integración regional y adelantó que Canadá eventualmente se sumará a la defensa conjunta del acuerdo comercial.

“La realidad será muy poderosa, como siempre, y jugará a favor de esta idea”, afirmó.

En paralelo a la revisión del T-MEC, Ebrard planteó la necesidad de construir una estrategia regional para reducir la dependencia de Asia en sectores considerados estratégicos, particularmente farmacéuticos, electrónicos y cadenas industriales avanzadas.