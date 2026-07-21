Refinerías: el talón de Aquiles de Pemex

Hay cifras que explican mejor que cualquier discurso el momento que vive Pemex y es que la petrolera reconoció un deterioro neto de activos por 14 mil 322 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026. No fue un ajuste menor ni un cambio contable cualquiera: fue el costo de los paros no programados en las refinerías y plantas industriales, que redujeron los márgenes de operación y limitaron el suministro de materias primas.

Juan Carlos Carpio (Ilustración de Lorena Martínez)

Si se compara con el año pasado, en el primer trimestre de 2025, el deterioro de pozos, ductos, propiedades, plantas y equipo había sido de 5 mil 620 millones de pesos y este año escaló a 14 mil 322 millones, es decir, 8 mil 702 millones de pesos adicionales, un incremento que refleja que los problemas operativos no sólo persisten, sino que se han profundizado.

Del total del deterioro, 12 mil 400 millones de pesos corresponden a las unidades generadoras de efectivo de los segmentos de Procesos Industriales y Transformación Energética, anteriormente integrados en Pemex Transformación Industrial.

En el reporte enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la propia empresa reconoció que la causa principal fue “la disminución en el margen bruto derivado de paros no programados de plantas y equipos, así como una disminución en el suministro de materias primas”.

Los efectos fueron inmediatos. Pemex reportó una pérdida neta de 45 mil 993 millones de pesos entre enero y marzo de este año, superior a los 43 mil 329 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Entre los factores que golpearon sus resultados también destaca una caída de 29.8 mil millones de pesos en los ingresos totales, principalmente por un menor volumen de exportación de crudo, además de menores otros ingresos y mayores costos asociados a instrumentos financieros derivados.

Aunque la empresa logró amortiguar parte del impacto con una reducción en el costo de ventas, menores costos financieros y una disminución en el Derecho Petrolero para el Bienestar, el mensaje de fondo es claro: las refinerías continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad.

Y los estados financieros simplemente confirman lo que los mexicanos han visto durante los últimos meses. Incendios, paros inesperados, fallas operativas y mantenimientos de emergencia han puesto nuevamente bajo presión al Sistema Nacional de Refinación. Cada incidente no sólo representa un riesgo para la operación y la seguridad industrial; ahora también tiene un impacto directo en el valor de los activos de la empresa.

Con la llegada del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio existe la expectativa de una mayor disciplina financiera y operativa y es que hay la percepción del mercado que podría mejorar si logra estabilizar la operación de las refinerías y recuperar su rentabilidad. Aunque mientras los paros no programados sigan costando miles de millones de pesos y los incendios aunque sean controlados de manera rápida continúen formando parte de la rutina, el verdadero desafío de Pemex no será únicamente reducir su deuda, sino demostrar que su infraestructura puede volver a generar valor y no seguir deteriorándose trimestre tras trimestre.

¿Y quién multa al gobierno cuando no cumple?

Hay algo que no deja de llamar la atención en materia de prevención de lavado de dinero: cuando una empresa o un sujeto obligado incumple con una disposición, los reguladores tienen muy claro qué hacer. Hay multas, sanciones y procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando es el propio gobierno el que no cumple con los tiempos que él mismo estableció?

El viernes 17 de julio se publicó la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Hubo publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no aparecieron las esperadas reformas a las Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.

En un momento que es crítico en ese tema, y en la que México está en el centro de atención, la publicación de estas reformas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Edgar Amador, es relevante para que los sujetos obligados conozcan con claridad las nuevas disposiciones, ajusten sus procesos internos, actualicen sistemas, capaciten personal y cumplan correctamente con las obligaciones que les corresponden, pero simplemente no fueron publicadas y nadie dice nada.

La pregunta es inevitable: si una empresa se retrasa en presentar un aviso o incumple una obligación, puede recibir una multa. Pero si una autoridad no publica en el plazo previsto las reglas que dan certeza sobre cómo deben cumplirse esas obligaciones, ¿quién asume la responsabilidad?

Certeza jurídica y poner el ejemplo son las palabra clave, el gobierno exige cumplimiento puntual, pero también debe cumplir sus propios plazos. Y si los tiempos establecidos no se respetan, debería existir una explicación pública y clara. Porque en un país que busca fortalecer su sistema antilavado, no es buena señal que quienes deben cumplir estén esperando las reglas mientras el calendario sigue avanzando.

El buen trabajo de FIRA

Alan Elizondo Flores (Ilustración de Lorena Martínez)

En un momento en que hablar de sustentabilidad se ha convertido en un lugar común para buena parte del sistema financiero, vale la pena distinguir a quienes han logrado convertir el discurso en resultados medibles y ahí, hay que revisar el trabajo desde hace muchos años de Alan Elizondo Flores al frente de FIRA.

La quinta emisión del Bono Social de Género por 4 mil 370 millones de pesos, realizada en BIVA, no es un hecho aislado. Es la continuidad de una estrategia que durante años ha buscado demostrar que la banca de desarrollo puede generar rentabilidad social y económica al mismo tiempo.

Los más de 150 mil millones de pesos colocados en ese mercado hablan de una institución con capacidad financiera, pero también de una visión de largo plazo, y sobre todo, en la confianza que hay en temas de género y sustentabilidad.

Lo más relevante no son únicamente las cifras, porque el trabajo que realiza FIRA es de muchos años atrás, sino que los recursos captados en esta emisión del bono, –aproximadamente 30 por ciento– serán destinados a mujeres que por primera vez accederán a un crédito, impulsando así su inclusión financiera; mujeres rurales que tendrán asesoría y acceso a un crédito formal, que podrán ampliar sus negocios y mejorar la calidad de vida en sus comunidades que ahora encuentran oportunidades donde antes sólo había rezago, y eso ha sido trabajo del equipo de FIRA.

Ahora, con el impulso del primer Bono Social de Género de la banca de desarrollo en América Latina y el Caribe, además del primer bono azul de este tipo en México, todo indica que se ha puesto el camino para que más instituciones sigan su ejemplo, y es que en un país donde el campo suele aparecer sólo cuando hay crisis, FIRA ha optado por invertir en su futuro. Y eso también es sustentabilidad: crear condiciones para que el desarrollo permanezca mucho después de que termina el discurso.

Comida rápida, buen lugar para trabajar

Alejandra Martínez (Ilustración de Lorena Martínez)

Starbucks, Carl´s Jr., KFC, McDonald´s y Little Caesars, ocupan el top 5 de los Best WorkPlaces 2026 en la categoría de gastronomía, de acuerdo a Computrabajo, sitio de empleo especializado en donde el área de Estudios del Mercado Laboral, que lleva Alejandra Martínez, durante todo 2025, evaluó a más de 43 mil empresas, además de que participaron 353 mil colaboradores, excolaboradores y candidatos.

El auge de las plataformas de entrega y la constante apertura de nuevos establecimientos de servicio rápido, ha consolidado al sector como uno de los principales generadores de empleo en México, ofreciendo oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y especializados, al tiempo que fortalece el desarrollo económico del país.

Más allá de eso, las empresas del top 5 destacan por fomentar espacios de trabajo donde el desarrollo profesional, la capacitación, el bienestar, el reconocimiento de sus colaboradores y la promoción de una cultura de servicio, forman parte de su cultura organizacional, por esos son cadenas que siguen creciendo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.