¿Cero efectivo en pago de casetas? Ya hay fecha

Los anuncios importantes no siempre ocurren en los foros que les corresponderían. Uno de ellos se dio durante la pasada Convención Bancaria en Cancún, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que México avanzaría hacia el telepeaje total en las autopistas federales. En ese momento parecía una meta de mediano plazo; hoy ya tiene fecha.

Juan José Orozco y Orozco (Ilustración de Lorena Martínez)

Ahora, desde la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres de la AMIVTAC, que preside Juan José Orozco y Orozco, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que para finales de este año estarán habilitados los mil 50 carriles de cobro con telepeaje y comenzará la migración hacia un sistema de cero efectivo, un proceso que desarrolla junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino.

Jesús Esteva (Ilustración de Lorena Martínez)

La apuesta va mucho más allá de cambiar la forma de pagar una caseta. Es una señal de cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende acelerar la digitalización de los servicios públicos, reducir costos operativos, disminuir tiempos de espera y cerrar espacios a la discrecionalidad que históricamente ha acompañado el manejo del efectivo.

Sin embargo, como ocurre con toda transformación digital, el éxito no dependerá del anuncio, sino de la ejecución, y ahí, ya sabemos que quizás se tienen todas las buenas intenciones en la Agencia de Transformación, pero existen muchos deficiencias en sus propuestas.

Será indispensable que exista una red de distribución suficiente para los dispositivos de telepeaje, mecanismos sencillos para usuarios ocasionales y alternativas para quienes todavía no están bancarizados o realizan pocos viajes por carretera. Digitalizar sin excluir será el verdadero desafío.

El propio Esteva aprovechó el encuentro para actualizar el avance de la infraestructura carretera: dos mil 313 kilómetros de ejes prioritarios en construcción o modernización, con obras ya concluidas como Bavispe-Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad, además del impulso a los nuevos corredores ferroviarios entre Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo, cuyos fallos comenzarán a conocerse entre septiembre y noviembre.

No es casualidad que la infraestructura física avance al mismo tiempo que la digital. Ambas forman parte de una misma estrategia para hacer más eficiente la movilidad del país. Si el gobierno consigue que el telepeaje opere sin contratiempos, aquel anuncio realizado en la Convención Bancaria de Cancún dejará de ser una promesa tecnológica para convertirse en una de las transformaciones más visibles para millones de automovilistas, pero también la gran fuga de efectivo que hay se frenará, así como el hecho de que muchas casetas son “tomadas” recurrentemente y se han convertido en un botín para diversos grupos.

Desde luego, pasar una caseta en vacaciones o puentes de manera ágil y en segundos, todo gracias a la tecnología, es algo que muchos estaremos esperando ver. Ojalá se logre.

Juan Collado refuerza a Libertad

En un sector financiero donde cada vez es más complicado crecer, cumplir con nuevas regulaciones y atraer capital fresco, hay movimientos que hablan más por lo que significan que por lo que anuncian. Uno de ellos es el de Libertad Financiera, la popular entidad que ha estado en diversos momentos de su historia en el centro de la atención de medios.

Juan Collado (Ilustración de Lorena Martínez)

Ahora, después de varios meses de negociaciones con potenciales inversionistas, la institución decidió no incorporar nuevos socios y con ello, Juan Collado permanece como accionista mayoritario y mantiene el control de una de las Sofipos más relevantes del país.

Así es, al frente ahora de la institución como accionista mayoritario, trabaja en fortalecer el gobierno corporativo, robustecer los procesos internos y acelerar una estrategia de crecimiento basada en una mayor eficiencia operativa. Los cambios, aseguran, se harán desde dentro; por ello no se modificó la estructura accionaria y Collado mantiene el control de la Sofipo, mientras que las autoridades financieras han estado pendientes del tema.

Las sociedades financieras populares (Sofipos) viven una etapa de transformación. Las exigencias regulatorias aumentan, la competencia por captar ahorro es más intensa y la digitalización dejó de ser una ventaja para convertirse en una obligación. En ese contexto, Libertad optó por consolidar su propia estructura antes que abrir la puerta a nuevos inversionistas.

Para muchos, el dato relevante será el regreso de Juan Collado al primer plano de las decisiones de la institución, y es que después de años marcados por procesos legales y un bajo perfil, el empresario vuelve a aparecer como el eje de control de Libertad Financiera, una señal que inevitablemente será seguida de cerca por reguladores, competidores y clientes.

Porque, en el mundo financiero, mantener el control también implica asumir toda la responsabilidad. Ahora la apuesta será demostrar que esta nueva etapa puede traducirse en crecimiento, innovación y confianza, tres activos que hoy valen tanto como el capital mismo y sobretodo, reforzar a la Sofipo.

Premian a Banco Azteca

Tonatiuh Rodríguez (Ilustración de Lorena Martínez)

La trayectoria de un banco no se mide únicamente por el tamaño de su cartera o sus utilidades. En un entorno donde el crédito se ha vuelto más selectivo y la competencia financiera es cada vez más intensa, los reconocimientos internacionales comienzan a convertirse en un termómetro de la consistencia de un modelo de negocio. Y ahí, Banco Azteca que tiene al frente a Tonatiuh Rodríguez, está dando de qué hablar.

Los reconocimientos que ha acumulado en 2026 son por Euromoney que lo distinguió como el Mejor Banco de México en Préstamo al Consumo y el Mejor Banco de América Latina en esa misma categoría, tras un año completo de evaluación.

The Banker lo colocó como el banco con mayor crecimiento del país y lo hizo escalar 90 posiciones en su ranking global, reflejo de indicadores de rentabilidad, desempeño y fortaleza financiera. A ello se suma que Capital Finance International lo nombró, por tercer año consecutivo, Campeón en Educación e Inclusión Financiera en México.

Esto sin duda, trae nuevamente el tema que durante años se discutió: si era posible combinar inclusión con rentabilidad. Al menos, todo indica –con los resultados de Banco Azteca– que si se puede.

Termina el Mundial

Muchas historias dejó el Mundial, este fin de semana concluye la justa deportiva, en donde acudirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a una final en español, y ya promueven que fueron el mejor país sede.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.