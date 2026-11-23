El PRD Michoacán negó que en los estados vayan en alianza con los partidos de derecha.

El PRD de Michoacán negó que vuelva a tener una alianza con el PRI y el PAN hacia las elecciones de 2027, como en años previos, y se unirá a una nueva coalición en el estado.

Apenas el 20 de noviembre, el exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, dijo que se reúne con líderes priistas y panistas para construir un frente común en contra de Morena, rumbo al proceso electoral del año próximo.

Al respecto, Octavio Ocampo, diputado del PRD en Michoacán, destacó que ese plan no representa al perredismo del estado.

“Hemos organizado a través de siete estados que pertenecemos al bloque nacional de los PRD, donde tenemos un registro local, tomamos la decisión de ya no transitar desde hace dos años en una alianza con el PRI y con el PAN”, apuntó en entrevista con Azucena Uresti.

‘PRD perdió su registro nacional cuando estuvo en alianza’

Ocampo dijo que el PRD perdió su registro nacional mientras estuvo en la alianza con el PRI y el PAN.

“Abrimos una posibilidad de caminar en la unidad de las izquierdas, en los PRD locales de estos estados que conformamos el bloque; tenemos una comunicación con la dirigencia nacional de Morena”, indicó.

El diputado del PRD dijo que Jesús Zambrano merecía todo el respeto del partido, pero negó que estos siete estados vayan en alianza con los partidos de derecha, como el exdirigente aseguró recientemente.

Asimismo, Octavio Ocampo adelantó que trabajan en el convenio de la candidatura común de izquierda y presentarán en diciembre la propuesta de la alianza del PRD, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿En qué estados tiene registro el PRD?

El PRD tiene registro en 12 estados, y nueve integran el bloque nacional, indicó Ocampo. Los que quedan fuera de la alianza de izquierda que menciona son el Estado de México, Tabasco y Aguascalientes.

El PRD, fundado en 1989, perdió su registro nacional como partido político, según confirmó el Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre de 2024.

El PRD, que nació como un partido de izquierda, estuvo en alianza con los grupos políticos de derecha del PAN y PRI en elecciones locales de 2021, luego de que Morena arrasara en las elecciones federales de 2018, donde resultó electo como presidente Andrés Manuel López Obrador.

La alianza postuló candidaturas locales, pero también impulsó a Xóchitl Gálvez en su coalición Fuerza y Corazón por México en 2024.