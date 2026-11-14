Así fue el problema de AMLO con Carlos Urzua por el Plan Nacional de Desarrollo: ‘Es un panfleto’

¿Qué provocó la renuncia de Carlos Urzúa? Así fue su enfrentamiento con AMLO

Lo que ocurrió al interior de Palacio Nacional durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un misterio: las decisiones que tomó, las órdenes que dio y las conversaciones que sostuvo con los integrantes de su gabinete.

Uno de los episodios de aquella administración fue recreado por el historiador Andrew Paxman en su más reciente obra, titulada ‘Andrés Manuel: Una biografía en 50 episodios’.

Se trata del rompimiento entre Andrés Manuel López Obrador y su entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, quien falleció el 19 de febrero de 2024 por causas naturales a los 68 años.

El problema entre AMLO y Carlos Urzúa

Corría 2019. Carlos Urzúa estaba a punto de terminar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un documento que debía entregarse en mayo ante el Congreso para detallar el futuro de la inversión en infraestructura y servicios públicos.

Paxman asegura que el documento requirió varios meses de trabajo del personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyos integrantes supuestamente consultaron a pueblos originarios y comunidades migrantes en Estados Unidos, bajo la premisa de la “sensibilidad de la 4T”.

Cuando la versión del PND estuvo lista, Urzúa propuso a Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya que escribiera el prólogo, pues el asesor de AMLO participó en las reuniones previas donde se discutieron los avances del proyecto.

Durante varios días, Urzúa no recibió respuesta. Ante la falta de información, el entonces secretario de Hacienda preguntó a la secretaria personal de AMLO, Laura González Nieto, cuál era el resultado. Más tarde, ella le envió la versión final del documento que se entregaría al Congreso.

La sorpresa de Urzúa fue que su trabajo estaba modificado por completo: el documento ya no correspondía al PND que su equipo elaboró. La primera sospecha apuntó a Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya. Y así fue.

Paxman asegura que Pedro Miguel intervino, pero no por cuenta propia, sino por instrucciones de AMLO, quien cinco días antes de la fecha límite preguntó cómo avanzaba el PND. El asesor respondió que iba “mal” porque no podía intervenir en el texto.

Al final, López Obrador le dijo: “Hazlo tú (...) lo que quiero es manifiesto”. Con esta indicación, Pedro Miguel reescribió el PND y dio prioridad a la “retórica radical sobre los males del neoliberalismo”.

Discusión entre Urzúa y AMLO

Carlos Urzúa no estaba conforme con el resultado ni con el documento que se enviaría al Congreso, por lo que logró discutir la situación con el entonces presidente López Obrador.

Sin embargo, durante aquel careo, en el que Urzúa afirmó que “el documento representaba una violación a la ley”, AMLO le recriminó que su PND no reflejaba el lenguaje de la 4T y que parecía neoliberal.

“Tu plan podría haber sido escrito para Zedillo o Peña Nieto”, se lee en el libro de Paxman.

Dos meses después de ese encuentro, Urzúa renunció a la SHCP y dejó una dura carta contra la política económica que AMLO planeaba seguir.

Respecto al rompimiento de Urzúa con AMLO, la hija del economista, María José Urzúa, escribió en sus redes: “¡Así fue este episodio! Y pinta a mi papá de cuerpo entero".