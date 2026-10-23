Paxman… o por qué importaba la austeridad

Circula ya la biografía de Andrew Paxman sobre Andrés Manuel López Obrador, tema favorito de México. Inacabada a pesar de sus 494 páginas (el autor promete actualizaciones), resulta harto oportuna para analizar el “revisionismo obradorista” en boga. Aunque se ha prestado a la chacota, el affaire Malú Micher-Aeroméxico/VIP dice mucho sobre cómo desde la plenitud del poder, el amlismo hoy decolora al amlismo.

No reseño aquí la obra de Paxman. Extraigo, eso sí, un par de citas de Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios. Porque en buena medida en eso se convertirá en muy poco tiempo este nuevo libro del investigador del CIDE, en obra de consulta, en compendio de oportunas referencias sobre el político que marca nuestra política. En este caso concreto sobre la austeridad, su origen e importancia.

Rocío Beltrán murió en 2003. La primera esposa de AMLO fue clave en cómo desarrolló los conceptos que lo llevarían a la cumbre. Su protagonismo es recogido por Paxman en múltiples párrafos. Cito dos:

“Jaime Avilés elogió a Rocío por tener instintos políticos innatos y ser juez perspicaz de carácter. Recordó que una vez le dijo a Andrés Manuel: ‘¿Ya te fijaste cómo está cambiando (fulanito, un neodiputado campesino)? Cuidado con él, papi. Sigue de huaraches, pero ya anda con celular en el morral. Así empiezan y tú sabes cómo terminan…’”. El otro párrafo parece aún más dedicado a Malú Micher y Noroña:

“‘Nunca hemos ido a Europa’, le dijo ella. ‘Por favor vamos con tus millas’. ‘Por supuesto que no’, respondió Andrés Manuel. Esas millas no son mías. Son del partido’.

‘Pero nadie en el partido las va a usar. Están a tu nombre’.

Andrés Manuel se mantuvo puro e intransigente”.

Cuando ese diálogo se dio, Rocío Beltrán llevaba años enferma de lupus que a los 46 años de edad le llevó a la tumba.

AMLO hizo desde su entorno familiar una prédica de rectitud y austeridad. ¿Qué tanto era sólo teatralidad para contrastarse con la clase política depredadora a la que denunciaba? En cualquier caso, sí fue un eje esencial de la oferta del cambio radical que proponía.

Paxman recuerda que la promesa de constituirse en un movimiento regido por la austeridad se instaló en la campaña por la Jefatura de Gobierno como un desdoblamiento de la frase “por el bien de todos, primero los pobres”, oración que se vuelve título de un texto en Un proyecto alternativo de nación, libro que, dice el biógrafo, tras ser publicado en 2004 se volvió “un hito” del obradorismo.

La austeridad republicana, recuerda Paxman al hablar del mencionado libro, “aparece en el capítulo 16 como una promesa con respecto al futuro gabinete y, en términos generales, a ‘un equipo de gobierno auténticamente comprometido con el cambio’. Ese compromiso se lograría mediante una reducción de los salarios de los altos funcionarios; la eliminación de los secretarios y asesores particulares; (…) la prohibición de coches nuevos y la remodelación de oficinas (esto último, quizás, una indirecta a Marta Sahagún) y límites a los viajes al extranjero y a las cuentas de gastos”.

Veinte años después, obvio, parte del entorno familiar es la vanguardia al devaluar la austeridad prometida por AMLO, y si por algo es relevante citar hoy su negativa a aprovechar las millas acumuladas para viajar a Europa es por el monumental contraste con la vida que se dan ahora los obradoristas, al punto que hasta Ariadna Montiel ya predica qué sí y qué no fue lo que AMLO quiso decir con austeridad.

Se trataba, en suma, de sí ser diferentes, de no “cambiar” para mal apenas se volvían diputados porque “ya sabes cómo terminan”, de que el acceso al poder no fuera usado para beneficio personal, que es, ni más ni menos, que la definición de la corrupción. Lo contrario a los actos de la austeridad era, y es, los actos corruptos. Por eso importaba, y por eso importa que ahora ya no les guste ser austeros.