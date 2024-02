¿Por qué Carlos Urzúa ‘tronó contra AMLO y renunció a la Secretaría de Hacienda? Esta es la carta

Urzúa no llevaba ni un año como secretario de Hacienda de AMLO cuando presentó su renuncia. (Fotoarte El Financiero)

A días del arranque de las campañas presidenciales, Carlos Urzúa, quien se integró al equipo de Xóchitl Gálvez (precandidata de Va por México), falleció este lunes a los 68 años.

Quien iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda murió debido a un accidente en su domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que recibieron un reporte de “una persona lesionada” en una vivienda en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice.

“Al llegar (los uniformados) se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza”. De acuerdo con la dependencia, cuando los paramédicos llegaron a sitio, certificaron que Urzúa había muerto.

“El doctor Urzúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y de la economía”, publicó la familia Urzúa Valverde en un comunicado.

Urzúa fue el secretario de Hacienda número 1 de este sexenio y supervisó el primer presupuesto que la administración presentó en diciembre de 2018.

¿Por qué Carlos Urzúa le renunció a López Obrador?

Sin embargo, meses después Urzúa provocó la primera gran crisis del Gobierno obradorista cuando anunció su salida e hizo públicas sus diferencias con el presidente.

El economista remarcó que “toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco” en la misiva que envió a López Obrador el 9 de julio de 2019.

Urzúa lanzó otro ‘golpe’ al Gobierno obradorista al afirmar que “me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

¿Qué dice la carta de Carlos Urzúa a AMLO?

En la imagen, Urzúa convive con Andrés Manuel López Obrador, en la clausura del Foro Nacional 'Planeación Juntos la Transformación de México', en Palacio Nacional. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

A continuación reproducimos el texto íntegro de la carta de renuncia que Carlos Urzúa envió al presidente Andrés Manel López Obrador en julio de 2019.

Ciudad de México, 9 de julio del 2019

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Estimado Presidente López Obrador:

No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.

Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.

Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México.

Atentamente,

Carlos Manuel Urzúa Macías.

¿Qué dijo AMLO después de la renuncia de Urzúa?

La partida fue el tema en la ‘mañanera’ del 10 de julio de 2019. En la conferencia, López Obrador admitió que había tenido diferencias con Urzúa, un funcionario con el que ya había trabajado cuando el tabasqueño fue jefe de Gobierno.

“Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan de Desarrollo, que hubo dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión, y sentí que era continuismo” con las políticas de los gobiernos neoliberales, explicó.

“Me presenta un plan de desarrollo, lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio, era como si lo hubiese hecho Agustín Carstens o José Antonio Meade, con todo respeto”, dijo en aquella ocasión.