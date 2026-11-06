‘Peores cosas se verán’: ‘Pepín’ López Obrador advierte más acusaciones contra Andy rumbo a 2027

Andrés Manuel López Beltrán publicó un video para deslindarse de cualquier vínculo de negocios con el empresario Amílcar Olán.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, salió en defensa de su sobrino Andrés Manuel López Beltrán, conocido como ‘Andy’, al calificar como falsas las acusaciones que lo relacionan con presuntos actos de huachicol fiscal, negocios irregulares y otros posibles delitos.

El funcionario estatal sostuvo que los señalamientos difundidos por actores políticos de oposición carecen de pruebas y consideró que, conforme se acerque el proceso electoral de 2027, aumentarán los ataques contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre las acusaciones, insistió en que quienes tengan elementos para demostrar alguna irregularidad deben acudir ante las autoridades ministeriales y no limitarse a realizar denuncias públicas.

“(Acusaciones contra Andy López) Son falsas, hombre. ¿Para qué te digo más? (...) pero es que no hay pruebas. No hay pruebas. Y no es ante los medios: es, si tienen elementos, que lo presenten ante las instancias, ante las fiscalías”, expresó.

Incluso, cuestionó a quienes descalifican el trabajo de las fiscalías cuando se les pide presentar denuncias, al señalar que algunos de los opositores son quienes ponen en duda la actuación de las instituciones encargadas de investigar los delitos.

‘Todavía estamos empezando’: ‘Pepín’ López Obrador

Al preguntarle si las acusaciones podrían perjudicar a Morena, descartó que la confrontación haya llegado a su punto más alto y advirtió que todavía habrá nuevos señalamientos contra su sobrino.

“¡No, si todavía estamos empezando! ¡No, no, no, no, no, todavía estamos empezando! Claro que esperamos más cosas —¿Ven que esto puede perjudicar a Morena?— ¡Y peores cosas se verán, dicen las sagradas escrituras!”, respondió.

Las declaraciones se producen después de que el martes, Andrés Manuel López Beltrán difundiera un video en sus redes sociales para rechazar los señalamientos sobre su presunta relación de negocios con el empresario Amílcar Olán, quien ha sido mencionado en investigaciones y publicaciones periodísticas relacionadas con posibles operaciones irregulares y contratos gubernamentales.

En la grabación, el exsecretario de Organización de Morena negó tener complicidad con el empresario, realizar negocios con él o haber intervenido para favorecerlo.

Con ello, respondió públicamente a las versiones que lo vinculan con presuntas operaciones de tráfico de combustible y otros negocios; incluso acusó al magnate Ricardo Salinas Pliego y al periodista Carlos Loret de Mola de orquestar una campaña de difamación en su contra.

La difusión del mensaje representó un deslinde público de López Beltrán frente a las acusaciones que han alcanzado a su entorno familiar y político, en medio de su aspiración pública a la diputación federal por el cuarto distrito en Tabasco.