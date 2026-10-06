UIF no tiene investigaciones contra presunto ‘clan’ de ‘Andy’ López Beltrán: Édgar Amador

La semana pasada, el Gobierno de México detuvo a un presunto integrante de la red de huachicol fiscal en nuestro país.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene investigaciones abiertas sobre presuntos negocios de cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, aseguró Édgar Amador, secretario de Hacienda.

“La UIF es coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos, y la unidad no hace ninguna excepción, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan la fiscalía y otras entidades. No existe en este momento investigaciones en ese sentido por parte de la Fiscalía”, dijo en su comparecencia en el Senado este martes 6 de octubre.

Senadora de la oposición exhibe a ‘clan’ de ‘Andy’ López

Mayuli Martínez Simón, vicecoordinadora del PAN, le preguntó si se investiga al presunto ‘clan’ que rodea al “junior del Bienestar”. La senadora le detalló quiénes están en esta red, supuestamente dedicada a huachicol y contratos de empresas del gobierno.

“Tenemos a Amílcar Olán, alias ‘el amigo’, que también es prestanombres, con los medicamentos en el Insabi; balastro del Tren Maya; huachicol fiscal y Pemex, con contratos que conocemos hasta el momento de hasta 33 mil 500 millones de pesos”, enlistó.

“Tenemos a Alex Tonatiuh Márquez, alias ‘Relojes’, funcionario de aduanas, daño al erario, aún está por determinarse. Daniel Asaf, alias el ‘diputado’, tráfico de influencias, daño al erario, aún está por determinarse”.

La senadora también señaló a Javier Núñez López, quien supuestamente habría otorgado contratos de hasta por 15 mil millones de pesos; Luis Alberto Olán, hermano de Amilcar Olán, con presuntos vínculos con el crimen organizado; y Ricardo Pacheco, a quien calificó como”el prestanombres”, con Penthouse en la ciudad de Cancún para Andy López Beltrán.

EU investiga acusaciones contra ‘Andy’ López Beltrán

Esto fue lo que reveló el New York Times, quien habló con tres fuentes enteradas de las pesquisas de dos agencias de Estados Unidos.

Según las personas que hablaron con el diario, autoridades de EU investigan los señalamientos de huachicoleo y delincuencia organizada hechos contra el hijo del expresidente López Obrador, aunque “no se han iniciado procesos formales”.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la intención de la nota del NYT y agregó que no tiene conocimiento de alguna investigación de la Fiscalía General de la República contra ‘Andy’ López Beltrán.

“Porque dice: ‘No se tiene confirmado, no hay investigación formal’, pero ‘tal parece que, a lo mejor, me dijeron, que hay unas agencias que están investigando’”, criticó.

Andrés Manuel López Beltrán se inscribió al proceso de Morena para la selección de los candidatos a diputados en las elecciones intermedias de 2027. El hijo de AMLO busca ser el abanderado del partido en el Distrito 6 de Tabasco. La curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro le otorgaría fuero.