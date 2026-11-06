Detienen a Gloria ‘N’, exregidora de Morena en Veracruz, durante fuerte operativo federal en Alvarado

La exregidora fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el puerto de Veracruz tras

La exregidora morenista por el ayuntamiento de Tierra Blanca, Gloria Priscila ‘N’, fue detenida durante la mañana de este viernes en el municipio de Alvarado en Veracruz.

La detención de la ex edil se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en el fraccionamiento Lomas del Sol, en la zona exclusiva conocida como la Riviera Veracruzana.

La detención, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones se realizó este viernes 6 de noviembre a las 5:12 de la mañana. Tras ello, fue trasladada a la Fiscalía General de la República en sus instalaciones en el Puerto de Veracruz.

Hasta ahora ninguna autoridad ha indicado los motivos de la detención de la exfuncionaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y únicamente ha sido a través de redes sociales que señalan que podría ser por vínculos con la delincuencia organizada, aunque no se trata de una versión comprobada.

La ahora detenida ocupó el cargo de regidora tercera en el ayuntamiento de Tierra Blanca entre 2022 y 2025 y ahora ocupaba el cargo de directora de programas del municipio de Tres Valles.

Además, ella era señalada como una de las posibles aspirantes a una candidatura de diputación de Morena en la zona de la Cuenca de Papaloapan a través de las redes sociales. Ella solía subir fotografías a sus redes sociales con distintos actores políticos del estado de Veracruz y en apoyo a Morena.

La detención realizada este día coincidió con un fuerte operativo que se presentó afuera de las instalaciones de la FGR en su delegación de Veracruz, donde más de 20 vehículos fuertemente armados y algunos blindados de instituciones como la SSPC y la Secretaría de Marina, causaron conmoción entre la ciudadanía debido al despliegue.