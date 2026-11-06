Incendio en ductos de Pemex en Jalisco deja un muerto y tres trabajadores heridos durante mantenimiento

Una explosión seguida de un incendio en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó una mujer muerta y tres trabajadores lesionados en el municipio de Tototlán, Jalisco.

El incidente ocurrió en el kilómetro 1 de la carretera Tototlán-Ocotlán, en terrenos por donde cruza el poliducto Salamanca, mientras personal de la paraestatal realizaba labores de mantenimiento, limpieza y retiro de sedimentos en la infraestructura petrolera.

Tras la explosión, se registró un incendio que movilizó a elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), así como a corporaciones de emergencia del municipio de Tototlán, quienes trabajaron para controlar y sofocar las llamas.

De acuerdo con información de Pemex, cuatro trabajadores resultaron afectados: una mujer y tres hombres. Dos de los lesionados fueron trasladados al hospital privado San Javier, en Guadalajara, mientras que otro recibió atención médica en el lugar del accidente.

La cuarta trabajadora, identificada extraoficialmente como Fernanda Sierra, sufrió quemaduras en aproximadamente 90 por ciento de su cuerpo. La operaria instrumentista de ductos recibió los primeros auxilios en el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán, y posteriormente fue trasladada al Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, donde murió mientras recibía atención en terapia intensiva.

En tanto, dos de los trabajadores lesionados presentan quemaduras en alrededor de 40 por ciento de su superficie corporal.

Cierran carretera Tototlán-Ocotlán tras incendio en ductos de Pemex

Debido al riesgo que representaba el derrame de combustible y la posibilidad de que el fuego se propagara, las autoridades mantuvieron bajo vigilancia la zona y cerraron la circulación en la carretera Tototlán-Ocotlán durante casi cinco horas, mientras se realizaban las maniobras de emergencia.

El incidente fue reportado inicialmente como una fuga de hidrocarburo en instalaciones de Pemex, lo que generó versiones sobre una posible extracción ilegal de combustible. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada, pues el percance ocurrió durante trabajos de mantenimiento en el ducto.

Pemex informó que activó su Plan de Respuesta a Emergencias y, en coordinación con Protección Civil y los cuerpos de bomberos estatales y municipales, logró sofocar completamente el incendio.

La empresa también inició los peritajes correspondientes para evaluar las condiciones de la infraestructura y determinar si el incidente tuvo algún impacto en la operación del transporte de hidrocarburos.

Finalmente, la paraestatal señaló que el siniestro no representó riesgos ni consecuencias para la población civil.