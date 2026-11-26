El clima en el Valle de México para este viernes 27 de noviembre será frío y nublado. La Ciudad de México y el Estado de México esperan la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, que genera un ambiente gélido en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se espera una temperatura mínima de 4.0°C y una máxima de 15.0°C este viernes. El cielo estará nublado, con vientos de 7 km/h. Se aconseja abrigarse bien, sobre todo durante las horas de menor temperatura.

Toluca, en el Estado de México, será la ciudad más fría, con una mínima de 0.0°C y una máxima de 11.0°C. El viento soplará a 5 km/h y el cielo estará nublado. Se recomienda especial precaución por el ambiente gélido.

¿Habrá lluvias mañana en el Valle de México?

El viernes 27 de noviembre, el Valle de México no espera lluvias. Predominarán los cielos nublados en la mayor parte de la región. Esta condición ayudará a mantener el ambiente frío durante el día. Es importante tomar precauciones por las bajas temperaturas.

El viento en el Valle de México será suave este viernes, con velocidades entre 5 y 7 km/h. Estas condiciones, junto a los cielos nublados, mantendrán un ambiente frío en la región durante todo el día. No se espera probabilidad de lluvias, pero el frío será constante.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 27 de noviembre : Máxima de 15°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 15°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Sábado 28 de noviembre : Máxima de 11°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 11°C, Mínima de 3°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Domingo 29 de noviembre: Máxima de 19°C, Mínima de 6°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días es de frío constante, aunque el domingo habrá un ligero aumento de temperatura. La primera tormenta invernal seguirá afectando el centro del país. El SMN mantiene la alerta por el frío intenso.

¿Cómo protegerse del frío intenso en el Valle de México?

Ante el frío intenso, se recomienda abrigarse bien con varias capas de ropa. Proteger nariz y boca es importante para evitar enfermedades. Mantenerse hidratado es clave. Se debe prestar atención a niños y adultos mayores, por su vulnerabilidad al frío.

Al salir, se recomienda usar chamarras, guantes, bufandas y gorros. Revisar calentadores y verificar su buen estado. Evitar cambios bruscos de temperatura. Si se usa gas, ventilar para prevenir intoxicaciones. La preparación es clave.

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