El brote de influenza aviar A(H5N1) provocó el cierre temporal del Zoológico de León. Esto se sabe sobre los contagios en humanos y las vacunas contra el virus. (Cuartoscuro).

El Gobierno de México descartó la transmisión del virus de la influenza aviar A(H5N1), en personas expuestas a un brote en el Zoológico de León, Guanajuato, que cerró sus puertas temporalmente a partir de este miércoles 25 de noviembre.

“La Secretaría de Salud informa que las 26 muestras recibidas para análisis molecular de personas expuestas a animales con influenza aviar A(H5N1) en el Zoológico de León, Guanajuato, en todos los casos, resultaron negativas al virus”, indicó.

Los resultados de las pruebas fueron obtenidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). La SSa detalló que mantiene la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control sanitario.

Las autoridades añadieron que establecieron una coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), bajo el enfoque de Una Salud.

“Hasta el momento, no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni ningún caso de influenza aviar en humanos derivado del brote en animales”, aseguró la institución.

OMS confirma tres casos de influenza aviar en humanos en EU

El informe de la SSa se da un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó los primeros tres casos de transmisión en humanos de la influenza aviar A(H5N5) en Estados Unidos, uno de los cuales derivó en la muerte de la persona contagiada.

La OMS recalcó que la transmisión de humano a humano de los virus de la influenza A(H5) no se ha identificado en los Estados Unidos de América.

“Los tres casos correspondieron a personas adultas de 18 años o más que trabajaban en el condado de Yakima, en el estado de Washington, una importante región agrícola y productora de lácteos, donde recientemente se había detectado el virus de influenza aviar A(H5N1) en ganado lechero. Se desconoce si los tres trabajaban en la misma granja”, explicó la OMS.

La secuenciación genética confirmó que las tres infecciones fueron causadas por el virus H5N1. La OMS precisó que la persona fallecida tenía afecciones médicas subyacentes y murió el 1 de noviembre.

Sobre los otros dos casos, la autoridad sanitaria añadió que no requirieron hospitalización.

¿Qué se sabe del brote de gripe aviar en el Zoológico de León?

A partir de este miércoles, el Zoológico de León cerró temporalmente por instrucciones de autoridades sanitarias federales y estatales, luego de que se detectara el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1).

Diana Karen Casillas Casillas, directora general del Parque Zoológico de León, dio a conocer que la institución atendió las recomendaciones de las autoridades sanitarias para suspender temporalmente sus actividades ante la detección del virus, cuya presencia relacionó con aves migratorias.

La medida preventiva responde a las instrucciones del Gobierno Federal y del Gobierno de Guanajuato, a través de las autoridades de salud, luego de la muerte de aves migratorias, un tigrillo y un mono araña en días recientes.

¿Hay vacuna contra la influenza aviar A(H5N1)?

La OMS sostuvo que las infecciones humanas con virus de la gripe aviar A(H5) son inusuales porque estos virus circulan principalmente en animales, pero las infecciones esporádicas en humanos “pueden ocurrir después de la exposición a animales infectados o ambientes contaminados”.

“Las infecciones humanas se adquieren predominantemente a través del contacto directo con animales infectados o la exposición a ambientes contaminados. Según su especie huésped original, los virus de la influenza A pueden clasificarse como virus de la influenza aviar, virus de la influenza porcina y otros virus de la influenza de origen animal”, añadió.

El diagnóstico, advirtió el organismo, requiere una prueba de laboratorio. Actualmente, no hay vacunas fácilmente disponibles contra el virus de la influenza A(H5) para los seres humanos.

Según los datos actualmente disponibles, es poco probable que las vacunas contra la influenza estacional existentes proporcionen protección contra los virus de la gripe aviar A(H5).