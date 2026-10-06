OMS ‘minimiza’ peste neumónica en Rusia: Asegura que es de ‘muy bajo’ riesgo un brote fuera del país

La peste neumónica es una forma de la enfermedad que afecta los pulmones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que un posible caso de peste neumónica en Rusia presenta un riesgo “muy bajo” fuera del país, mientras los investigadores indagan qué causó la muerte por neumonía de una empleada de laboratorio allí la semana pasada.

El organismo de salud de la ONU indicó que ha estado en contacto con autoridades rusas tras los reportes de la muerte, la semana pasada, de una mujer que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste siberiano.

El caso y la investigación, encabezados por funcionarios rusos, han reavivado recuerdos de la pandemia de COVID-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino. La OMS no ha dado una respuesta definitiva sobre cómo comenzó la pandemia.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso y cómo se están movilizando los expertos tras la muerte de la mujer:

¿Qué sabemos sobre la peste neumónica?

La peste neumónica es una forma de la enfermedad que afecta los pulmones. El periodo de incubación de la peste neumónica puede ser de apenas 24 horas, según la OMS.

Es una forma menos común pero grave que puede propagarse entre personas a través de partículas respiratorias.

Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo —dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas—, señala la OMS. Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con expectoración de sangre.

La forma más común de la peste —la peste bubónica— es causada por la picadura de una pulga infectada y puede evolucionar a llagas abiertas llenas de pus.

¿Cómo se contagia la neumonía?

La neumonía es una forma de infección respiratoria aguda principalmente causada por virus o bacterias, y por lo general se propaga por contacto con personas infectadas o por gotículas en el aire. La OMS afirma que la neumonía es la principal causa infecciosa individual de muerte en niños en todo el mundo.

A través de un sistema internacional de alerta sanitaria, funcionarios de salud rusos informaron el martes que se había llevado a cabo toda una gama de medidas preventivas, entre ellas el rastreo de contactos de la mujer fallecida, el monitoreo médico y pruebas de laboratorio.

“Los resultados de las pruebas no mostraron presencia de patógenos de enfermedades infecciosas peligrosas en ninguno de los contactos”, señaló la nota de las autoridades rusas, que la OMS transmitió a The Associated Press.

“Con base en los datos disponibles, los resultados de las pruebas de laboratorio y el estado de salud, el monitoreo médico del 100% de los contactos ya ha concluido”, indicó. “La situación epidemiológica es estable y permanece bajo vigilancia”.

La mujer murió en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de la ciudad de Irkutsk, y su alcalde manifestó que el hospital fue puesto en cuarentena. Los principales funcionarios del organismo nacional ruso de vigilancia de salud pública viajaron a la región el viernes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aconsejó al público seguir los comunicados oficiales del organismo de vigilancia, Rospotrebnadzor, en lugar de “rumores o especulaciones”.