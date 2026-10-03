Peste en Rusia: ¿Qué sabemos del supuesto brote en Siberia y las acusaciones contra Putin?

Imagen ilustrativa. Peste neumónica en Rusia: qué se sabe de la muerte de una trabajadora y los casi 200 aislados. (EFE)

Rusia enfrenta cuestionamientos por un supuesto brote de peste en Siberia que, según reportes de medios internacionales, provocó la muerte de una joven y dejó a cerca de 200 personas bajo observación médica.

Hasta el momento, no existe una alerta internacional de organismos sanitarios que confirme un brote de peste en la región. Los reportes disponibles señalan que las autoridades de Irkutsk mantienen medidas de vigilancia después de la muerte de una trabajadora de un instituto antiplaga.

La alarma se encendió en Siberia. Una mujer que trabajaba para un instituto especializado en peste murió después de presentar síntomas de neumonía grave, de acuerdo con reportes de The Moscow Times y otros medios.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Anna Popova, jefa del Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor), viajó hasta la región de Irkutsk, ubicada a más de 4 mil kilómetros de Moscú, para participar en las medidas de respuesta.

¿Cómo se originó el contagio de peste en Siberia?

La víctima fue identificada por medios locales como Daria Shipilova, una joven de 28 años que trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto Antipeste de Irkutsk. The Moscow Times la identificó como Daria Sh., con una edad de entre 27 y 28 años.

De acuerdo con una de las versiones difundidas, habría roto de manera accidental un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recogía muestras para sus análisis. La mujer habría informado al personal médico sobre el accidente.

Pasaron varios días hasta que presentó los primeros síntomas. Daria Shipilova comenzó con complicaciones cuando estaba de expedición con otros compañeros del instituto en una zona cercana a la frontera entre Rusia y Mongolia.

Entonces, la joven de 28 años tuvo que ser internada para recibir atención especializada en Shelekhov por síntomas de neumonía grave. Fue conectada a un respirador y murió dos días después, según los reportes disponibles.

Cuarentena y cancelación de actividades tras la muerte de Daria Shipilova

El hospital fue puesto en cuarentena y las personas que tuvieron contacto con Daria Shipilova fueron sometidas a observación médica, según los reportes. Al menos 197 personas fueron colocadas bajo aislamiento médico, de acuerdo con The Moscow Times.

Además, el gobierno regional evitó identificar inicialmente la enfermedad y la causa exacta de la muerte. Las autoridades describieron la situación como una “infección particularmente peligrosa”.

En tanto, el gobernador Igor Kobzev canceló actividades públicas en la región. También se reunió con Anna Popova para presentar y acordar medidas de contención.

“Todas las personas que han tenido contacto con casos confirmados han sido puestas bajo observación médica. Hasta el día de hoy, no presentan síntomas de enfermedad y los resultados de sus pruebas de laboratorio son negativos”, declaró Kobzev a la población.

Acusan intento de encubrimiento del supuesto brote de peste

Tras la difusión de diversos reportes extraoficiales, surgieron acusaciones contra el gobierno de Rusia por un supuesto intento de ocultar información sobre el caso de peste.

Las críticas se enfocaron en la versión de que Daria Shipilova se contagió después de romper un tubo de ensayo. Algunos reportes cuestionaron esa explicación debido a los protocolos de seguridad que existen en los institutos especializados en el manejo de bacterias de la peste.

Sin embargo, la causa exacta del contagio todavía no está establecida de manera independiente. Los reportes también presentan versiones distintas sobre el origen de la infección, mientras las autoridades regionales mantienen medidas de observación sobre las personas que tuvieron contacto con la mujer.

El gobernador de Buriatia, Alexei Tsydenov, primero informó que una mujer de la vecina región de Irkutsk murió por peste, pero después modificó su publicación para señalar que podría tratarse de una muerte por esa enfermedad.