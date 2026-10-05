¿Peste o neumonía desconocida? Esto sabemos de la trabajadora de un laboratorio que murió en Siberia

La investigadora que falleció había roto un tubo de ensayo con la bacteria que provoca la peste.

Daria Shipilova, una mujer de 28 años, falleció días después de que rompió un tubo de ensayo que contenía el agente que provoca la infección por peste, lo que provocó una ola de rumores sobre un supuesto brote de peste en Rusia, pero, ¿qué se sabe oficialmente?

De acuerdo con medios rusos como Novaya Gazeta, la mujer era una técnica de laboratorio, que trabajaba en el estudio profesional de patógenos peligrosos en la región de Irkutsk.

Sin embargo, el 25 de septiembre pasado, mientras trabajaba con material biológico vivo, rompió el tubo que contenía la bacteria Yersinia Pestis, relacionada con la peste.

Tan solo un par de días después, el estado de salud de la mujer empeoró de manera brusca, por lo que fue hospitalizada de urgencia.

Los médicos, sin conocer los detalles del accidente químico, sospechaban que sufría afectaciones por COVID, entonces fue trasladada a un centro especializado.

Sin embargo, su deterioro obligó a los especialistas a realizar pruebas para detectar infecciones especialmente peligrosas, de acuerdo con medios locales rusos.

Daria Shipilova fue conectada a un respirador artificial, y una semana después del accidente se confirmó su muerte.

¿Cuál fue la causa de muerte de la trabajadora que rompió el tubo de ensayo con peste?

Los responsables de Irkutsk, ubicado en la región de Siberia, y el gobernador, informaron que la causa de muerte de Daria Shipilova fue por una infección especialmente peligrosa, aunque afirmaron que la situación estaba bajo “estricto control”.

Para este domingo 4 de octubre, las autoridades del Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y Bienestar Humano de Rusia, institución conocida como Rospotrebnadzor, confirmó que la causa de muerte fue una “neumonía de etiología no determinada”.

Además, los análisis ampliados determinaron que no hay microorganismos en su cuerpo relacionados con su actividad profesional, con lo que descartaron, por ahora, que haya muerto de peste.

“La situación sanitario-epidemiológica en la región de Irkutsk y en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov es estable”, declaró Rospotrebnadzor en un comunicado.

Las autoridades respondieron ante la situación de manera rápida pero con perfil bajo. La directora de Rospotrebnadzor, Anna Popova, se desplazó al hospital en el que estaba Daria Shipilova y participó en una reunión extraordinaria de la comisión sanitaria.

Los funcionarios públicos se han mantenido al margen sobre mencionar la peste; sin embargo, aunque han descartado el riesgo por ahora, distintas clínicas de Irkutsk están en cuarentena.

Con información de Euro News y Novaya Gazeta.