VIDEOS: Tormenta de granizo gigante golpea Asunción, Paraguay, y provoca daños en autos y viviendas

El temporal dejó bloques de granizo de gran tamaño, calles inundadas y afectaciones en distintas zonas de Asunción

Una tormenta con granizo causó este sábado daños en vehículos y techos de viviendas y dejó sin energía eléctrica a zonas de la capital paraguaya, Asunción, y ciudades aledañas, en medio de una alerta meteorológica por intensas lluvias con ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora, informaron fuentes oficiales.

En declaraciones a la radio Ñandutí, el director de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, señaló que el fenómeno es “típico de la temporada” de primavera en el Cono Sur, aunque explicó que la intensidad de la tormenta y la granizada pudo verse probablemente “amplificada” por la influencia del fenómeno de ‘El Niño’.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo tras la tormenta para brindar una “atención inmediata y continua” a los usuarios que se quedaron sin energía eléctrica.

Hasta el momento, 39 líneas de 23 mil voltios, de las 58 que se quedaron fuera de servicio durante la tarde y noche de este sábado ya fueron restablecidas, indicó la ANDE en X.

Los habitantes de la capital y ciudades del departamento Central como Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque, compartieron imágenes y videos de un fuerte temporal con grandes pedazos de granizo.

Las publicaciones también muestran calles inundadas y ciudadanos sorprendidos por el inusual tamaño de bloques de hielo.

La DMH pronosticó esta jornada que un sistema de tormentas afectaría especialmente la Región Oriental del país, con una “elevada la probabilidad” de “tiempo severo de forma puntual”, acompañada de ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora, lluvias moderadas a fuertes y caída de granizos.

El pasado 15 de julio, el gobierno de Paraguay anunció que prevé un fenómeno de ‘El Niño’ de “fuerte intensidad”, que se extenderá entre agosto próximo y marzo de 2027, con posibles lluvias intensas y crecidas de sus principales ríos.