Trump ‘le copia’ a Morena: Insiste en pagar 5 mil dólares a los adultos si republicanos ganan en noviembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este sábado en su promesa de entregar “cheques” de 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos ganan las elecciones legislativas de noviembre.

Al mismo tiempo, anunció un pago único de 90 dólares para más de 20 millones de beneficiarios de Medicare, con recursos del fondo destinado a mejorar el programa de salud.

En varios videos centrados en las elecciones publicados en la red social Truth, Trump anunció estos pagos y pidió a los votantes acudir a las urnas el próximo 3 de noviembre, aunque estos comicios decidirán el control de las mayorías en el Congreso.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar a cada ciudadano adulto 5 mil dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords”, aseguró el mandatario.

“Si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929”, aseguró Trump, quien reiteró que con los republicanos pondrá “5 mil dólares en el bolsillo” de los estadounidenses, algo que ha dado en llamar el “Dividendo Trump”.

¿Cuánto costará el pago si ganan los republicanos?

Trump reconoció que el costo del pago rondará el billón de dólares, como estiman los expertos, algo que aumentaría el déficit de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente sostiene que ese gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en “21 billones de dólares”.

No obstante, ni las propias cifras de la Casa Blanca ni los anuncios del sector privado o de gobiernos extranjeros prueban esa cifra de inversión, que representaría dos tercios de todo el Producto Interno Bruto anual de Estados Unidos.

Otra medida anunciada este sábado fue la entrega de un pago único de 90 dólares a más de 20 millones de beneficiarios de Medicare para ayudar con el costo de las primas de Medicare Part B, que cubre servicios como consultas médicas y análisis. El costo mensual del programa supera los 200 dólares y varía según los ingresos.

Los fondos provendrán de 2 mil millones de dólares del llamado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para mejorar las operaciones y los pagos del programa de salud.

Encuestas pronostican derrota republicana en las elecciones

Estos anuncios se dan a un mes de las elecciones legislativas de noviembre, para las que las encuestas pronostican una posible derrota republicana y la posibilidad de que el partido pierda el control de una o ambas cámaras del Congreso.

Trump dijo que si los republicanos pierden las elecciones legislativas, los demócratas tratarán de aprobar un juicio político contra él para sacarlo del poder, mientras que asesores del presidente consideran que él y su entorno serán sometidos a investigaciones por posible corrupción.

El mandatario pidió este sábado acudir a votar el 3 de noviembre para “derrotar el programa de la izquierda radical” y solicitó que los votantes depositen sus papeletas como si su nombre fuera el que apareciera en ellas.