Guerra de Trump revive los autos eléctricos: Elevados precios de gasolina cambian las compras

Justo cuando parecía que los compradores de automóviles estadounidenses habían abandonado los vehículos eléctricos, aparecen nuevas señales de vida en ese segmento del mercado automovilístico.

Tesla y Rivian Automotive registraron ventas de vehículos eléctricos mejores de lo esperado en el tercer trimestre. Ejecutivos de Hyundai Motor y Ford Motor afirman que los concesionarios solicitan un mayor inventario de vehículos eléctricos a medida que los clientes regresan. Incluso algunos modelos de menor volumen de Toyota Motor y la marca Cadillac de General Motors están ganando impulso.

Todo apunta a que la demanda de vehículos eléctricos comienza a estabilizarse tras el auge y la caída del año pasado, vinculados a la cancelación de los generosos créditos fiscales estadounidenses para los compradores de vehículos eléctricos.

“Debido a la guerra y al aumento del precio de la gasolina, también hemos visto un incremento y una recuperación en las ventas de vehículos eléctricos”, declaró Randy Parker, director ejecutivo de Hyundai para Norteamérica. “Cada vez más concesionarios me preguntan por vehículos eléctricos”.

La legislación respaldada por los republicanos y firmada por el presidente Donald Trump eliminó hace un año el crédito fiscal federal de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos, como parte de su iniciativa para desmantelar lo que él denomina un “mandato para vehículos eléctricos”. La inminente cancelación provocó un breve repunte en las ventas, que elevó la cuota de mercado de los vehículos eléctricos a un máximo histórico de casi 11 por ciento en el tercer trimestre del año pasado.

La inevitable caída que siguió dejó a los concesionarios con un exceso de vehículos eléctricos sin vender y a muchos ejecutivos del sector automovilístico en busca de un nivel natural de demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos, sin ayuda de subsidios. Este escenario comienza a vislumbrarse con mayor claridad.

Según la empresa de investigación Cox Automotive, las ventas de vehículos eléctricos se estabilizaron este año en torno al 6 por ciento del mercado estadounidense.

Los concesionarios también vendieron gran parte de ese exceso de inventario, al pasar de un suministro de vehículos eléctricos para unos 180 días a principios de 2026 a uno para 78 días en agosto, una cifra similar a las existencias del sector de vehículos con motores de combustión.

La demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos sigue limitada por los mismos obstáculos que enfrentaban los coches eléctricos hace un año, como una infraestructura de carga deficiente, precios elevados, falta de opciones y la preocupación de los consumidores por quedarse sin batería, lo que se conoce comúnmente como “ansiedad por la autonomía”.

No es una solución total para los coches eléctricos en EU

Sin duda, muchos fabricantes de automóviles siguen registrando bajas ventas interanuales de vehículos eléctricos. Incluso con los altos precios de la gasolina, que aumentan el atractivo de evitar las gasolineras, no se materializó un auge en la demanda de vehículos eléctricos nuevos. En cambio, los compradores adquieren híbridos de gasolina y electricidad, así como vehículos eléctricos usados, que se pueden conseguir a precios similares a los de sus homólogos convencionales.

Pero los últimos informes trimestrales de ventas de esta semana sugieren que la situación comienza a cambiar. Tomemos como ejemplo a Rivian, que se dedica exclusivamente a la venta de vehículos eléctricos. La compañía entregó 19 mil 248 vehículos en el tercer trimestre, muy por encima de los aproximadamente 17 mil 600 que esperaban los analistas.

Es probable que los resultados se vieran impulsados por el primer trimestre completo de envíos del nuevo modelo R2 de Rivian, lo que contribuyó a generar un “fuerte repunte secuencial” con respecto a las entregas del segundo trimestre, según indicó el analista de JPMorgan, Rajat Gupta, en una nota. Rivian espera que este SUV de tamaño mediano atraiga a un público más amplio de compradores de automóviles a un precio aproximado de 50 mil dólares, muy por debajo del precio al que suelen venderse sus vehículos eléctricos R1 de mayor tamaño.

Tesla también evitó las consecuencias negativas del tercer trimestre del año pasado, cuando la avalancha temporal de compradores impulsó las ventas a un récord de casi medio millón de vehículos. En comparación con esa cifra tan elevada, Tesla vendió 486 mil 532 vehículos eléctricos en el último trimestre, una disminución de solo 2.1 por ciento y muy por encima del promedio de aproximadamente 456 mil 896 estimado por los analistas.

Los resultados de Tesla y Rivian sugieren que podría surgir una nueva ola de demanda de vehículos eléctricos, según algunos analistas del mercado. Los analistas de TD Cowen, liderados por Itay Michaeli, predijeron a principios de este año que la recuperación en Estados Unidos podría materializarse en 2027 o 2028, gracias en parte a los vehículos de nueva generación y a los automóviles con mayores capacidades de conducción autónoma.

“Aún estamos en las primeras etapas de este inminente resurgimiento de los vehículos eléctricos”, dijo Michaeli en una entrevista el viernes. “Según nuestras estimaciones, la cobertura del mercado de vehículos eléctricos crecerá sustancialmente en los próximos dos años gracias a los actores existentes”.

Hyundai había modificado su estrategia de producción para fabricar más híbridos a medida que el mercado de vehículos eléctricos comenzaba a estancarse. Y aunque los concesionarios solicitan más vehículos eléctricos, la compañía no planea aumentar la producción, según declaró Parker, de Hyundai.

“Siempre es mejor tener uno o dos vehículos menos que uno de más”, dijo Parker a los periodistas el jueves. “El mercado sigue siendo muy volátil debido a la guerra, a los precios de la gasolina, y esto podría cambiar de nuevo mañana”.

Ford también transformó radicalmente su deficitario negocio de vehículos eléctricos, canceló varios modelos y anunció cargos por valor de 19 mil 500 millones de dólares. Pero incluso sus concesionarios comenzaron a pedir más vehículos eléctricos.

Rob Kaffl, director de ventas de Ford en Estados Unidos, declaró el viernes que un concesionario se puso en contacto con él esa misma mañana para ayudar a dos clientes que buscaban un Mach-E específico, el SUV eléctrico de Ford con un diseño inspirado en el deportivo Mustang.

“Estamos viendo que muchos clientes que ya compraron un Mach-E regresan y quieren volver a tener un vehículo eléctrico”, comentó. Si bien el volumen de ventas no se recuperó significativamente con respecto al año pasado, “la demanda del Mach-E sigue siendo fuerte”.