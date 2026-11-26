Sheinbaum propone agilizar los divorcios en México, reducir los tiempos de los juicios familiares y facilitar los procedimientos de adopción. (Cuartoscuro).

La Cámara de Diputados recibió este 26 de noviembre la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que modificará el trámite de divorcio que involucre a padres y madres con hijos menores de edad.

El coordinador de la bancada de Morena en el Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó la recepción de la iniciativa y detalló que propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como dos leyes generales

“La analizaremos con responsabilidad a favor de las mujeres, las infancias y adolescencias”, expresó Monreal.

Reforma reducirá tiempo de resolución de juicios

Al presentar la iniciativa, Sheinbaum destacó que el objetivo es reducir los tiempos de resolución en los juicios familiares.

“Muchas parejas se casan y en algún momento deciden que que ya no es prudente seguir con el matrimonio. Si es de común acuerdo, pues es mucho más rápido, pero si no —y en particular, si hay violencia contra la mujer—, se vuelve algo muy tortuoso el divorcio”, explicó.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, en 2025, 43 por ciento de los divorcios involucraron a menores de edad; dos de cada tres no fueron por mutuo consentimiento y seis de cada 10 derivaron en desacuerdos relacionados con los hijos o los bienes.

“Aquí lo que se está haciendo es facilitar a las mujeres la posibilidad —y a los hombres también puede ser, pero particularmente a las mujeres, que es donde ocurren la mayoría de los casos—, facilitar el divorcio y no poner a los hijos como rehenes (violencia vicaria) en el caso de la separación de la pareja”, apuntó la jefa del Ejecutivo federal.

La reforma agilizará también las adopciones y ayudará a fijar pensiones alimenticias provisionales.

Sheinbaum sostuvo que mujeres y hombres abogados que han trabajado con familias y víctimas de violencia vicariaparticiparon en la elaboración de la reforma.

“En los casos de adopción, la propuesta evitará los actuales procedimientos largos, de modo que se lleven a cabo de forma expedita”, detalló Sheinbaum.

La iniciativa plantea que, de forma gradual, se implementará la oralidad completa en materia civil y mercantil; expediente y juicio en línea; salas de escucha videograbada; Sistema Nacional de Información Judicial; así como reorganización y capacitación de juzgados.