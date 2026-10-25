⁠¿Te imaginas estudiar ‘Noviazgo, compromiso y matrimonio’? En la Universidad Anáhuac es una realidad

La Universidad Anáhuac, fundada por los Legionarios de Cristo, mantiene una identidad católica basada en el humanismo cristiano.

Mientras algunos universitarios tratan de “sobrevivir” a materias como cálculo o química orgánica, en la Universidad Anáhuac hay quienes pueden elegir cursar una clase llamada ‘Noviazgo, compromiso y matrimonio’. 100% real, no fake.

La peculiar asignatura, que se imparte como materia optativa en la Anáhuac, llamó la atención en redes sociales luego de que una usuaria en X cuestionara la existencia de esta asignatura y la contrastara con otras disciplinas universitarias.

En definitiva, no es una materia que un estudiante de la UNAM o del IPN tendría en su tronco común, pero tampoco se trata de un invento ni de una ocurrencia: aparece dentro del Bloque Anáhuac Electivo, el conjunto de asignaturas de formación humanística que la institución ofrece a sus estudiantes.

Tal vez, después de enterarte de que esta materia existe, te preguntes se enseñan ¿cómo conseguir novio?, ¿cómo detectar las red flags en tu pareja? o si dan consejos para ligar. Aquí te contamos de qué va realmente.

¿Qué se aprende en ‘Noviazgo, compromiso y matrimonio’?

De acuerdo con la información académica publicada por la propia Universidad Anáhuac, la materia tiene valor curricular de seis créditos y busca que los alumnos reflexionen y analicen “la importancia del noviazgo y el matrimonio en la vida humana”.

La Universidad plantea que el curso pretende identificar aciertos y áreas de oportunidad para construir relaciones sanas, bajo los valores del humanismo cristiano.

Algunos de los temas de estudio que contempla el programa oficial son:

Relaciones humanas actuales,

Fines y características del noviazgo,

Características del enamoramiento, y

Amor de concupiscencia y amor de benevolencia.

Como parte del Bloque Anáhuac Electivo (conocido como BEA), este tipo de asignaturas “ayudan a complementar y profundizar en la formación integral de los alumnos y el desarrollo de competencias en distintas áreas.”

El Bloque Electivo de la Universidad Anáhuac incluye materias optativas.

De la ‘Ruta de la felicidad’ a la espiritualidad: otras materias que puedes cursar en la Anáhuac

Dentro de su bloque de materias de elección libre, la Universidad Anáhuac también ofrece a sus alumnos otras asignaturas de formación humanística. Entre ellas:

‘Educación de la sexualidad y la afectividad’,

‘Pensamiento crítico y creativo’,

‘Ruta de la felicidad’ ,

, ‘Temas selectos de fe, espiritualidad y religión’.

Los alumnos pueden elegir entre estas materias de acuerdo con sus intereses y con la oferta disponible en cada plantel.

En el caso de ‘Educación de la sexualidad y la afectividad’, también de seis créditos, la universidad contempla temas como “el poder de la creación”, la procreación y la libertad, las manifestaciones de la sexualidad y la vivencia del placer.

La asignatura ‘Ruta de la felicidad’, cuyo nombre parece sacado de un libro de autoayuda, se enfoca en el uso de la libertad, los hábitos, la toma de decisiones y el desarrollo de virtudes como la prudencia y la justicia.

Y si de plano toca ponerse existencial, los alumnos de la Universidad Anáhuac pueden inscribirse a ‘Temas selectos de fe, espiritualidad y religión’, materia de seis créditos que se ‘clava’ en el panorama religioso actual: teología, el papel de la religión en la vida de las personas y hasta las nuevas manifestaciones religiosas.

La Anáhuac incorpora asignaturas de carácter humanístico para que los estudiantes reflexionen sobre la persona, la ética, el sentido de la vida y la búsqueda de la verdad y el bien.

¿Por qué la Universidad Anáhuac imparte este tipo de cursos?

La Anáhuac señala que su formación universitaria no se limita a la preparación profesional, sino que incorpora asignaturas de carácter humanístico destinadas a que los estudiantes reflexionen sobre la persona, la ética, el sentido de la vida y la búsqueda de la verdad y el bien.

Este enfoque no es reciente. Está ligado a la historia y a la identidad con la que nació la Universidad.

La Anáhuac fue fundada en 1964 por la Congregación de los Legionarios de Cristo, como parte de su proyecto educativo, con la intención de ofrecer una formación que fuera más allá de la preparación profesional. Arrancó con apenas 48 alumnos y dos carreras: Administración de Empresas y Economía.

Desde entonces, la institución ha mantenido una identidad católica y un modelo educativo inspirado en los valores del humanismo cristiano. La propia Red de Universidades Anáhuac señala que sus instituciones son católicas y están impulsadas y asesoradas por los Legionarios de Cristo y el Movimiento Regnum Christi.

Universidad Anáhuac ofrece posgrados sobre matrimonio y familia

Si pensábamos que estos temas se quedaban en una materia optativa, nada está más lejos de la realidad. La Anáhuac también tiene una oferta de posgrado dedicada al matrimonio y la familia.

El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, integrado a la Red de Universidades Anáhuac, también cuenta con la especialidad en Estudios de Matrimonio y Familia, que puede cursarse en línea.

El programa incluye materias como:

Psicología del Matrimonio y la Familia.

Pedagogía Familiar.

Bioética.

Derecho Familiar.

Educación de la Afectividad.

Sexualidad y Acompañamiento Familiar.

También está el Máster en Ciencias del Matrimonio y Familia, que propone una “visión multidisciplinar, integral, objetiva y veraz” en torno a la persona, el matrimonio y la familia.

“Guiarás a los matrimonios en función de cumplir su vocación desde una visión integral cristiana... reconocerás a la familia como el factor esencial que hace posible la solución de muchos problemas actuales en la sociedad...” son algunos de los beneficios que promete este curso.

Su mapa curricular incluye, entre otras materias: Ética del Amor Conyugal, Psicología de la Pareja y la Familia, Principios Fundamentales de Bioética, Teología del Cuerpo, Acompañamiento Familiar y Doctrina Social de la Iglesia.

Y tú, si estudiaras en la Anáhuac, ¿te animarías a tomar alguna de estas clases? Por lo menos, opciones para salir de la rutina académica no van a faltar.