Educación Superior 2026: ¿Cómo buscar licenciatura sin examen y sin cuotas?

La Secretaría de Educación Pública habilitará a partir de este martes 25 de agosto la plataforma Educación Superior 2026, que ofrecerá opciones de licenciatura disponibles en escuelas del centro del país, informó el secretario Mario Delgado en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La plataforma mostrará 37 mil lugares disponibles. “Van a poder buscar por institución, por áreas de interés, qué lugar tienen disponibles… Sin examen y sin cuotas”.

El secretario también presentó los resultados del primer año de implementación de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, con la cual se asignan lugares de educación media superior, luego de que se eliminó el examen Comipems. “Había jóvenes a los que les tocaba su número 20. La presidenta dijo: ‘La educación es un derecho, no una competencia’”.

De acuerdo con los resultados de la convocatoria, 74% se quedó en su primera opción; 19% en la segunda y 5% en la tercera. En comparación con el examen Comipems realizado en 2024, el secretario indicó que 26 % quedó en su primera opción; 12% en la segunda y 11 en la tercera.

El funcionario federal comentó que en 17 entidades ya se eliminó también el examen, y optan por asignar lugares con la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar.

“Es otra visión de la educación: la educación como un derecho” , comparó la presidenta Sheinbaum su plataforma con el examen Comipems.