El Amor ‘atonta’: Así es cómo el enamoramiento ‘apaga’ partes de tu cerebro

“Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo... sonrío... cuando me enamoro”, canta Enrique Iglesias al describir, a través de la música, qué pasa cuando una persona vive el amor. Pero, ¿te has preguntado qué pasa en tu cuerpo cuando vives enamorado?

En el marco de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad este viernes 14 de febrero, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron cómo se comporta el cerebro cuando vive el enamoramiento, así como el lado bueno y el malo del amor en el cuerpo humano.

“En todas las etapas de lo que llamamos amor de pareja (enamoramiento, amor estable y desamor) se observan cambios notorios en la actividad cerebral”, explicó Ignacio Camacho Arroyo, investigador de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología y de la Facultad de Química de la UNAM.

Si bien, cuando hablamos de amor, coloquialmente se utiliza el decir que amas “con el corazón”, la UNAM apunta que es en el cerebro donde ocurren las emociones y sensaciones relacionadas con el amor, lo que puede generar cambios en la producción de ciertos químicos que influyen en nuestro estado de ánimo.

La respuesta de las personas ante el amor es objeto de estudio para la biología, fisiología, química y las neurociencias, y se ha encontrado que "se activan estructuras cerebrales importantes" en las distintas etapas del amor, lo que influye en buena parte en el estado de ánimo y en cómo afrontamos diversas situaciones.

¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos enamorados?

De acuerdo con la UNAM, el enamoramiento influye en la activación de estructuras cerebrales como:

Núcleo Accumbens , que forma parte de los circuitos de recompensa y se relaciona con el sentimiento de motivación.

, que forma parte de los circuitos de recompensa y se relaciona con el sentimiento de motivación. Hipocampo , que fortalece la memoria, el aprendizaje y las emociones.

, que fortalece la memoria, el aprendizaje y las emociones. Hipotálamo, que regula la conducta sexual.

Algunas partes del cerebro se ‘apagan’ con el enamoramiento

Los expertos señalan que hay al menos tres partes del cerebro que se “inactivan” cuando una persona está enamorada, lo que puede afectar en sus actividades del día a día.

La amígdala y las cortezas frontal y prefrontal son las partes del cuerpo que se “apagan”, lo que genera que el miedo y la percepción crítica de la realidad dejen de percibirse con la misma intensidad que normalmente lo hacen.

Más allá del cerebro: ¿Cómo influye el amor en el cuerpo?

El enamoramiento tiene su lado beneficioso para la salud, ya que algunas de las reacciones del cuerpo provocan felicidad, motivación y creatividad, lo que influye en otros aspectos de la vida.

La UNAM indica que esto se debe, en parte, a ciertas reacciones como la emisión de serotonina y la dopamina, que provocan estímulos placenteros.

Los hombres reducen su nivel de testosterona, mientras aumenta en las mujeres, con lo que se modifica el comportamiento de las personas.

Otro tema importante es el de las “mariposas en el estómago”, que se relaciona con cambios en la adrenalina, noradrenalina y acetilcolina, lo que genera “sudoración, aumento de la presión arterial o alteraciones peristálticas en el intestino”.

Esto aplica normalmente en las primeras etapas de las relaciones; sin embargo, con el tiempo se reducen. Esta situación no significa algo malo o que el enamoramiento termine, sino que es señal de estabilidad.

14 de febrero: ¿El amor le hace daño al cuerpo?

Algunos de los aspectos negativos del enamoramiento se reflejan en etapas como el desamor, donde ciertas regiones cerebrales sufren modificaciones, lo que influye en los niveles de dopamina y serotonina“.

“Se pierde esa sensación de placer y recompensa experimentada por mucho tiempo. También es posible desarrollar ansiedad y depresión, y en algunos casos puede requerirse atención médica, psicológica o psiquiátrica”, explica la UNAM.

El amor implica un reto para la comunidad científica, ya que se han sentado bases sobre estudios fisiológicos, celulares y moleculares en torno a la regulación de emociones y los mensajeros químicos relacionados con la experiencia del enamoramiento en cada persona. Esto abre la puerta a que los estudios encuentren relaciones entre el enamoramiento, el cerebro, la salud e incluso ciertas enfermedades.