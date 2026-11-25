En dos décadas, los feminicidios en México aumentaron un 44.3 por ciento y las armas de fuego estuvieron presentes en un 62.1 por ciento de los homicidios de mujeres, casi el doble de lo que aparecía en 2006 (31.6 por ciento), indicó este 25 de noviembre un reporte de la organización no gubernamental (ONG) Data Cívica.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONG publicó el reporte ‘Lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres’ con datos actualizados para identificar cómo ha cambiado la violencia.

La organización colocó como punto de partida el inicio, hace 20 años de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’, iniciada en diciembre de 2006 por el expresidente Felipe Calderón para cuestionar qué violencias se han normalizado, cuáles se han profundizado y quiénes han cargado con sus consecuencias.

Entre ellas, dijo, “la violencia contra las mujeres ocupa un lugar central”, pues no es un fenómeno aislado ni una consecuencia secundaria de la violencia criminal, sino que atraviesa tanto los hogares como la vida pública.

Armas de fuego involucradas en 2 de cada 3 fenicidios

También expuso que la guerra persistente en este periodo “ha tenido impacto en la forma en que matan a las mujeres” y en este sentido las armas de fuego son ahora el mecanismo de agresión más usado, al aparecer en el 62.1 por ciento de los homicidios de mujeres en 2025, casi el doble de lo que aparecía en 2006 (31.6 por ciento). “Hoy intervienen en casi dos de cada tres asesinatos de mujeres”, detalló el reporte.

Data Cívica señaló que otra característica de esta violencia letal y feminicida se registra en el lugar donde son asesinadas las mujeres. En 2025, cerca de 24 de cada 100 mujeres fueron asesinadas en una vivienda, frente a 11 de cada 100 hombres.

“Una diferencia que ha persistido durante casi dos décadas”, expuso. En cuanto a la violencia sexual, el reporte detalló que “esta se ensañó con las mujeres y más con las mujeres jóvenes”.

En 2025, el 2.05 por ciento de las mujeres adultas reportó alguna de las agresiones sexuales contempladas en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, frente al 0.26 por ciento de los hombres.

Aumentan agresiones contra mujeres jóvenes

En tanto que las mujeres jóvenes fueron quienes reportaron estas agresiones con mayor frecuencia: el 5.3 por ciento de las mujeres de 18 a 24 años declaró haber vivido alguna agresión sexual durante 2025, año en el que el 42.4 por ciento de los incidentes de violencia sexual contra mujeres adultas se registró en la calle y el 25.6 por ciento en el transporte público.

“En conjunto, casi siete de cada 10 hechos de violencia sexual ocurrieron en estos espacios”, indicó la ONG.

En tanto, para 2026, los registros preliminares reportaron que las niñas y mujeres representaron el 92.1 por ciento de los egresos hospitalarios relacionados con agresiones sexuales, y de estos, el 56.2 por ciento correspondió a menores de 18 años.

Esta violencia, dijo la ONG, también ha impactado en la desaparición de mujeres y niñas, ya que las desapariciones registradas entre 2023 y 2025 aumentaron de 12 mil 496 a 13 mil 610, respectivamente.