El PAN hizo un llamado a los consejeros electorales a 'pintar raya' con el gobierno.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, deslizó la posibilidad de que su partido no participe en la elección de 2027 para renovar la Cámara de Diputados, si es que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los mismos criterios para calificar la votación y darle sobrerrepresentación a Morena.

“Lo decimos con toda claridad; es de tal importancia lo que va a decidir el INE que todo está sobre la mesa. Será la dirigencia nacional del partido la que el lunes fije posición al concluir la sesión del Consejo General y nosotros vamos a acompañar a la dirigencia nacional en cualquier acción”, dijo en conferencia de prensa cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de no participar en la elección.

El queretano reiteró que si la autoridad electoral decide mantener los mismos criterios con los que calificó la elección de 2024, que dio una sobrerrepresentación a Morena de 70 por ciento, su carácter de órgano imparcial estará perdido.

“Desde aquí lo decimos con claridad, no vamos a aceptar el robo. Le exigimos al Consejo General del INE que se definan. Y si el lunes se ponen del lado del fraude, del robo de los plurinominales en beneficio de Morena, quedará claro que murió el árbitro electoral”, afirmó.

PAN pide a consejeros electorales ‘pintar raya con el gobierno’

Marko Cortés, también del PAN, hizo un llamado a los consejeros electorales a pintar raya con el gobierno.

“Reivindíquense. Manden una señal correcta al país. Libérense de la presión del gobierno federal y corrijan la enorme distorsión que está ocurriendo en la integración de la Cámara de Diputados”, agregó.

El michoacano dijo que no esperan que ellos tengan más votos en su bancada, solo lo que corresponderá conforme a los resultados en las urnas.

“No queremos que nos toquen más diputados de los que la gente vote por nosotros, pero sí queremos que nos toquen la proporción de los que sí eligieron por cada partido de oposición, porque el régimen morenista quiere tener una mayoría que burla la voluntad ciudadana”, puntualizó.