Santiago Nieto denuncia derroche de 564 mdp en cuadernillos infantiles de gobiernos del PAN en Querétaro

Nieto Castillo calificó esta asignación como un hecho inaceptable e injusto para las familias queretanas.

En Querétaro, el Coordinador Estatal de la Transformación y Defensa de los Comités, Santiago Nieto Castillo, denunció un derroche de más de 564 millones de pesos en cuadernillos infantiles.

Al encabezar este sábado asambleas ciudadanas en plazas públicas de los municipios de Cadereyta de Montes, Tolimán y San Joaquín, el morenista denunció severas irregularidades administrativas y presuntos esquemas de corrupción que involucran el ejercicio de más de 564 millones de pesos en contratos para la elaboración de cuadernillos y libros infantiles, erogados por la administración estatal y municipal de Querétaro, ambas emanadas del Partido Acción Nacional (PAN).

Nieto Castillo calificó esta asignación como un hecho inaceptable e injusto para las familias queretanas.

Santiago Nieto vinculó este dispendio con una problemática estructural de opacidad y corrupción que aqueja a Querétaro y Corregidora.

Señaló que estas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos evidencian la urgencia de exigir rendición de cuentas, auditorías rigurosas y la separación de cargos de aquellos servidores involucrados en anomalías administrativas.

Y exigió poner un alto al uso del erario para negocios particulares.

Nieto acusa privilegios y presunta corrupción en Querétaro y Corregidora

Nieto Castillo fustigó que mientras se destinan presupuestos estratosféricos a convenios a modo, comunidades enteras carecen de infraestructura básica, acceso al agua y servicios médicos dignos.

Santiago Nieto contrastó los contratos millonarios y privilegios en los municipios de Querétaro y Corregidora con el abandono en agua, salud y seguridad que padecen las familias.

Nieto Castillo subrayó que el dispendio en los libros infantiles —que absorbe recursos equivalentes a varios años de presupuesto de municipios como Tolimán— evidencia la falta de una justa distribución de los recursos en la entidad queretana.

Denunció que ese derroche en los cuadernillos infantiles representa casi el triple de los 200 millones de pesos asignados como presupuesto para todo un año al municipio de San Joaquín.

Asimismo, Santiago Nieto recordó diversos expedientes y escándalos de corrupción en la entidad queretana, entre ellos los vínculos en el municipio de Corregidora donde funcionarios viajaron en yates con contratistas tras beneficiarlos con asignaciones millonarias, así como compras a sobreprecio señaladas por instancias fiscalizadoras en el sector educativo.

“Lo que no suena lógico, suena metálico”, enfatizó al sostener que estas prácticas reflejan tres décadas de privilegios de espaldas a las necesidades del pueblo.

Denuncian cobros de hasta 35 mil pesos por conexión de agua

En materia de servicios básicos, el líder de la transformación en Querétaro condenó que el agua sea administrada con una visión comercial y privatizadora en lugar de garantizarse como un derecho humano constitucional.

Pobladores del semidesierto expusieron costos de conexión desproporcionados que alcanzan hasta los 35 mil pesos en comunidades locales y cifras aún más elevadas en el estado, sumado al desabasto recurrente de medicamentos en clínicas y centros de salud estatales.

Nieto Castillo convocó a la ciudadanía a organizarse de manera pacífica, casa por casa y en territorio, para consolidar el relevo político en Querétaro.

Aseguró que la defensa de la soberanía y de los proyectos impulsados por la Cuarta Transformación pondrán fin a 30 años de omisiones, garantizando un gobierno austero, transparente y volcado verdaderamente a las familias queretanas.