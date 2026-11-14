Asesinan a regidora de San Juan Texhuacan y a su esposo, excandidato del PRI, en Veracruz

La regidora de San Juan Texhuacan y su esposo fueron atacados a balazos por hombres armados cuando viajaban rumbo a la comunidad de Apoxteca.

La regidora de San Juan Texhuacan, Juana Tzanahua Hernández y su esposo excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía, Gervacio Hernández Mellado, fueron asesinados en un ataque perpetrado por hombres armados.

Inicialmente se informó que únicamente él había fallecido, pero unas horas después del ataque, se confirmó que la regidora también perdió la vida.

La pareja se encontraba viajando a bordo de un automóvil Nissan Marcha blanco en el camino que conduce hacia la Comunidad Apoxteca en el mismo municipio, durante la tarde de este sábado 14 de noviembre.

En el sitio, hombres armados los interceptaron y abrieron fuego contra la pareja y de manera extraoficial se señala que hay otra persona lesionada que hasta el momento no ha sido identificada públicamente.

Hasta el lugar llegaron elementos de seguridad de los tres ordenes de gobierno para realizar el acordonamiento de la zona y esperar a que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, llegó la Policía Ministerial quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron las evidencias para llevar a cabo la investigación que se abrirá debido a este crimen.

PRI exige justicia por asesinato de regidora y su esposo en Veracruz

El Partido Revolucionario Institucional condenó los hechos y solicitó a las autoridades que se brinde justicia y se esclarezca el ataque.

“Exigimos a las autoridades competentes que actúen de manera inmediata, que realicen una investigación exhaustiva, agoten todas las líneas de investigación, identifiquen y localicen a los responsables de este ataque y los enfrenten ante la justicia. No basta con condenar los hechos, se requieren resultados, acciones contundentes y garantías de seguridad para la ciudadanía”, señaló.

Además sostuvo que estos actos son resultado de la inseguridad en la que vive la entidad veracruzana por lo que dijo que es necesario que se refuerce la seguridad y la justicia..

“La vida de las y los veracruzanos no puede seguir sumida en la violencia. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad, proteger a la población y combatir el crimen”, indicó.