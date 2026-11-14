Miguel Ángel Félix Gallardo es hospitalizado de emergencia: ¿Qué enfermedades padece el ‘Jefe de jefes’?

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena y del piloto Alfredo Zavala.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como el ‘Jefe de jefes’, fue trasladado a un hospital privado en Jalisco debido a complicaciones de salud. El narcotraficante enfrenta desde hace varios años varios padecimientos que han deteriorado su condición física mientras permanece en recluido en el penal de Puente Grande.

Félix Gallardo, quien cumple una sentencia de 37 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, ha presentado diversos problemas médicos que incluso fueron considerados en las solicitudes para que pudiera continuar su condena bajo prisión domiciliaria.

¿Qué enfermedades tiene Miguel Ángel Félix Gallardo?

De acuerdo con información de expedientes judiciales, el ‘Jefe de jefes’ ha sido diagnosticado con alrededor de 22 enfermedades y toma 13 medicamentos distintos para atender sus problemas de salud.

Entre los padecimientos que se han reportado se encuentran:

Sordera del oído izquierdo y deficiencia auditiva en el derecho.

Atrofia del globo ocular derecho.

Glaucoma en el ojo izquierdo.

Carcinoma facial.

Hernia de disco.

Hipertrofia benigna de próstata.

Vértigo de larga evolución.

Esofagitis.

Ansiedad y depresión crónicas.

Hipertensión arterial.

Diabetes.

Tuberculosis pulmonar latente.

Neumonía.

Estos problemas de salud han provocado un deterioro físico que limita su movilidad y requiere atención médica constante.

Policías custodian el hospital Country 2000, en Guadalajara, donde fue ingresado Miguel Ángel Félix Gallardo. (Fernando Carranza García)

En septiembre de 2022, cuando tenía 76 años, se difundió que el narcotraficante tenía dificultades para caminar y durante un tiempo necesitó apoyarse en las paredes para desplazarse. También padecía neumonía y permanecía conectado a un tanque de oxígeno.

Además, había sido intervenido quirúrgicamente hasta en ocho ocasiones por distintas hernias, también perdió la visión de un ojo y presentaba pérdida de sensibilidad en algunas partes del cuerpo, según la información proporcionada por su defensa.

¿Por qué hospitalizaron a Miguel Ángel Félix Gallardo?

El viernes 13 de noviembre, el narcotraficante fue llevado al hospital, después de que las autoridades penitenciarias determinaron que Félix Gallardo necesitaba atención médica de urgencia.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Médica de la Comisaría de Sentenciados del complejo penitenciario de Puente Grande, el fundador del Cártel de Guadalajara presentó baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

Ante estos síntomas, fue trasladado en una ambulancia al área de urgencias del hospital privado Country 2000, ubicado en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco.

El operativo se realizó bajo protocolos de seguridad y custodia, con la participación de elementos de la Policía Estatal Penitenciaria y de la Policía Estatal Preventiva.

Félix Gallardo recibe atención médica de manera habitual en el Hospital Civil de Guadalajara, pero en esta ocasión fue llevado al centro médico privado debido a su problema respiratorio.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, muestra la ficha médica de Miguel Ángel Félix Gallardo. (Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué ‘El Jefe de jefes’ no está en prisión domiciliaria?

Los problemas de salud y la avanzada edad del narcotraficante fueron algunos de los argumentos que su defensa presentó para solicitar que pudiera cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria.

En septiembre de 2022, un juez federal concedió el beneficio para que abandonara la cárcel y permaneciera en un domicilio señalado por sus abogados, con la condición de utilizar un dispositivo de geolocalización permanente.

Sin embargo, la medida no se concretó debido a las impugnaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que cuestionó la concesión de dicho beneficio por la gravedad de los delitos por los que fue sentenciado.

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de jefes’?

Miguel Ángel Félix Gallardo es uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, organización criminal que encabezó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto’.

Durante la década de 1980 fue identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales distribuidores de drogas entre México y Estados Unidos.

Fue detenido en abril de 1989, señalado por su participación en el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala.

Actualmente, a sus 80 años, permanece recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde cumple dos condenas que suman 77 años de prisión: una de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y cohecho, y otra de 37 años por el asesinato de Camarena y Zavala.