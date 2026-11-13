Trasladan a Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, a un hospital: ¿Qué le pasó?

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y quien se encuentra en el complejo penitenciario de Puente Grande, fue llevado a un hospital privado para ser atendido por un problema de salud.

Félix Gallardo, de 80 años, padece de diversas enfermedades y padecimientos a causa de su edad entre los que destacan sordera, atrofia del globo ocular derecho, ansiedad, hipertensión y otras.

De manera cotidiana, el conocido como ‘Jefe de Jefes’ es llevado a las instalaciones del Hospital Civil de Guadalajara, sin embargo en estos momentos se encuentra con vigilancia médica en el hospital privado Country 2000, debido a un problema respiratorio.

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo y cuál es su estado de salud?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue fundador del Cártel de Guadalajara, ahora extinto. Ha estado encarcelado por más de tres décadas por el asesinato del exagente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, así como por otros delitos.

Según información disponible, las enfermedades que padece Félix Gallardo son:

Sordera izquierda y muy mala audición derecha

Atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el ojo izquierdo

Carcinoma facial

Hernia de disco

Hipertrofia de próstata benigna

Vértigo de larga evolución

Esofagitis

Ansiedad y depresión crónicas

Hipertensión arterial

Diabetes

Tuberculosis pulmonar latente

Neumonía.

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