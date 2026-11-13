Verónica Ruffo, hija del ‘exgóber’ en prisión domiciliaria, va por gobernar Baja California con el PAN

Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, buscará la gubernatura de Baja California con apoyo del PAN.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, va por la gubernatura de Baja California ‘de la mano’ del Partido Acción Nacional (PAN).

Ruffo se registró como coordinadora de ‘defensa de la patria y de la libertad’ por el partido blanquiazul, confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Fue una decisión que me llevó muchas semanas, que tuve que reflexionar y salió de mí, de esta intención de seguir posicionándose y seguir estando y utilizar mi voz para miles de personas que quieren y luchan porque las cosas se hagan diferente en todo México”, dijo.

Al menos son 5 personas en tener esta aspiración y también tendrá que pasar por una encuesta en el estado.

Así fue como el PAN invitó a Verónica Ruffo a competir por la gubernatura

Verónica Ruffo reconoció que el PAN le hizo la invitación a contender por la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones de 2027.

Desde septiembre, la dirigencia estatal confirmó que el partido mantenía conversaciones con Verónica, quien manifestó interés en participar en las próximas elecciones.

La hija del exmandatario estatal reconoció que el principal reto será ‘arrebatarle’ la gubernatura a Morena en Baja California.

“Por eso he decidido seguir; me considero una voz fuerte, una voz firme, en la que muchos ciudadanos saben que pueden contar conmigo para que ellos también sigan luchando”, agregó.

¿Qué sabemos sobre los candidatos del PAN para la gubernatura de Baja California?

Actualmente participan en el proceso del PAN para la gubernatura de Baja California: Héctor Osuna Jaime, Ignacio Anaya, Margarita de Sánchez y Eva María Vázquez.

A pesar de existir un fuerte rumor de que el género del candidato en el estado ya estaba orientado a que fuera una mujer, Mata Lozano también señaló que este sería definido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, por lo que todavía no existe una determinación sobre el género de la candidatura a la gubernatura de Baja California.

“Tenemos que seguir luchando, que seguir poniéndonos de pie y sumarnos para vencer el mal que Morena le hace a Baja California y a todo México”, agregó.

La apuesta de Verónica Ruffo es que Baja California sea el ‘faro de luz’ que represente el cambio en el país.

Ruffo tomó protagonismo tras la detención de su padre, Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien presuntamente legitimó las operaciones de una red de huachicol fiscal que operaba a través de la empresa Ingemar.

En septiembre, el exmandatario estatal dejó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que siga su proceso judicial en su domicilio ubicado en Ensenada.