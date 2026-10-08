La estrategia en Baja California

La coalición Morena-Verde que sigue en pláticas con PT, designó a la senadora Julieta Ramírez Padilla como la “coordinadora” de la elección estatal de Baja California, es decir, la futura virtual candidata a gobernadora por ese estado fronterizo, sin que se vea como en otros lados, alguna figura opositora que le haga competencia.

Julieta Ramírez Padilla (Ilustración de Oscar Castro)

Marina del Pilar Ávila (Ilustración de Oscar Castro)

De ser el caso, a los 32 años de edad, sería la mandataria bajacaliforniana más joven en la historia; Ramírez Padilla sería la sucesora de la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien llegó al cargo en 2021 y que es la primera mujer en gobernar la entidad.

Pero Baja California conoce bien la alternancia: durante décadas gobernó el PRI; en 1989 llegó Ernesto Ruffo Appel con el PAN, iniciando 30 años de gobiernos panistas, hasta que en 2019 Morena, con Jaime Bonilla, tomó la gubernatura y todo indica, será difícil que Morena la pierda, salvo que el caso de Ruffo Appel impulse a la oposición con algún perfil sorpresa, lo cual dado los expedientes judiciales abiertos, se ve complicado ayude al PAN en esa entidad.

Aunque más allá de los partidos, el verdadero desafío para quien llegue será económico. No hay que olvidar que Baja California ocupa una posición estratégica para la economía mexicana por su ubicación fronteriza con Estados Unidos, particularmente con California, uno de los principales centros económicos y tecnológicos a nivel mundial. La relación entre las Californias es sumamente intensa, un claro ejemplo de ello, es que el cruce fronterizo de Tijuana es el más transitado del mundo.

La industria manufacturera es el principal motor del estado, con una importante presencia de sectores como electrónica, aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos y productos de exportación, integrándose a cadenas globales de valor y genera empleos especializados. El sector agropecuario también aporta valor a la economía estatal, mientras que el turismo, los servicios y la actividad portuaria complementan su estructura productiva. En el primer semestre de 2026 captó una Inversión Extranjera Directa (IED) de mil 743 millones de dólares.

El estado captó 5 por ciento de toda la IED recibida por México y se ubicó en el cuarto lugar nacional en ese periodo; su actividad exportadora alcanzó al segundo trimestre del año alrededor de 14 mil 700 millones de dólares, equivalentes al 7.6 por ciento de participación de las exportaciones nacionales.

Apenas en agosto pasado, la Secretaría de Economía e Innovación estatal reportó una cartera de inversión privada de 1 mil 290 millones de dólares para 2026, correspondiente a proyectos en diferentes etapas, con una generación proyectada de 15 mil 220 empleos directos.

Entre los proyectos destacan inversiones de empresas como Intuitive, Daikin, TCL MOKA, ODU, Dongwon, LT Precision, Doncasters y Sonaca, en sectores como dispositivos médicos, maquinaria, electrónica, electromovilidad, manufactura de precisión y aeroespacial.

Por esos datos, la siguiente administración tendrá la prueba, sin importar quien llegue, de determinar que hará con una economía que ya tiene una fuerte plataforma industrial y exportadora. Además, deberá blindar la llegada de inversiones, teniendo en cuenta los retos de seguridad fronteriza, que siguen siendo el talón de Aquiles de todo el país, y que frena por momentos el crecimiento económico. A ello se suman las declaraciones del presidente estadounidense, que han hecho que fábricas como Toyota anuncien su reestructuración y cierre para trasladarse al vecino país. Esto dejará a la siguiente administración a miles de desempleados, sólo por mencionar un tema, por lo que sea Julieta Ramírez u otro el que llegue a la gubernatura, tendrá que mantener el impulso de la economía, porque hoy Baja California ya tiene inversiones y empresas globales; lo que falta conocer es qué nueva estrategia ofrecerá quien llegue para que el estado dé el siguiente salto. ¿Morena lo podrá dar?

El cigarro quiere llegar al museo

Aunque parece una frase difícil de creer, es algo que desde hace tiempo vienen diciendo, pero sobre todo impulsando los directivos de la empresa Philip Morris International (PMI) en todo el mundo y es que, tienen la meta y la convicción de que el cigarro tradicional debe formar parte de los museos.

Por lo pronto, en el caso de México sigue siendo un mercado enorme para el tabaco, aunque los números empiezan a contar otra historia, porque la ENCODAT 2025 mostró que 17.3 por ciento de los adultos de 18 a 65 años consumió tabaco fumado en el último mes, frente a 20.1 por ciento en 2016. Entre adolescentes, la prevalencia cayó de 4.9 por ciento a 2 por ciento, aunque hay países en donde ya están prácticamente libres de humo, como Suecia, pero esa es otra historia.

Can Kuterdem (Ilustración de Oscar Castro)

En ese proceso trabaja PMI que tiene al frente como presidente en la región de América Latina a Can Kuterdem, la empresa quiere llevar el cigarro al museo y se apague, ya que están enfocados en acelerar su transformación hacia productos libres de humo y ahí, desde el enfoque de negocios y salud. Hay muchas historias que ya contaremos.

Por lo pronto, en Technovation –el encuentro de innovación realizado en Buenos Aires, donde directivos de PMI hablaron de ciencia, tecnología y transformación–, el mensaje es claro, avanzar hacia los productos libre de humo, que en 2025 representaron 41.5 por ciento de sus ingresos netos globales y alcanzaron a más de 43 millones de consumidores adultos en 109 mercados.

Lo más importante, es que la transición hacia los productos libre de humo iniciada en 2014 no ha tenido un impacto en el negocio, incluso la acción que cotiza en la bolsa se ha mantenido en niveles estables, pero el trabajo más importante es trabajar de la mano entre autoridades de los países en el mundo, para tener una regulación adecuada, y que la información sobre estos productos libre de huno llegue a los consumidores, ya que hay evidencia científica sobre ellos.

FINSA: el nuevo negocio del nearshoring

Y quien trae todo ya bien armado para seguir creciendo es FINSA, que invirtió 644 millones de dólares entre 2025 y 2026 para comprar trece edificios industriales clase A, con 496 mil metros cuadrados rentables. La cifra marca el mayor ciclo de adquisiciones en la historia de la desarrolladora.

Sergio Argüelles (Ilustración de Oscar Castro)

Una parte importante de esas compras está vinculada con logística y distribución, en un momento en que la demanda de espacios para manufactura, particularmente automotriz, se ha enfriado. Sergio Argüelles, presidente y director de FINSA, está aprovechando el ajuste del mercado para hacerse de activos que ya tienen inquilinos y flujo.

Desde luego estas operaciones hay que seguirlas, porque la llegada de nuevas fábricas sigue siendo importante, pero alrededor de ellas está creciendo otro negocio: almacenar, mover y entregar mercancías.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el 94 por ciento de la superficie industrial comercializada durante el primer trimestre de 2026 correspondió a logística y comercio electrónico, de acuerdo con CBRE, una consultora especializada en el mercado inmobiliario.

FINSA compró, entre otros activos, tres edificios ocupados por Mercado Libre desde 2024 en el corredor Arco Norte. La empresa de comercio electrónico planea invertir 4 mil 600 millones de dólares en México este año y para el 2027, la demanda manufacturera se recupere, por lo que FINSA no está abandonando ese mercado, sino que está aprovechando el momento para diversificar su exposición.

La compañía prepara además 11 subestaciones eléctricas en sus parques para atender nuevas industrias y las necesidades de los centros de datos, algo que sigue estando en la ventana de inversiones de varios grupos, pero que justo por la lentitud de atención de parte de la CFE en instalar las líneas que se requieren, las inversiones van a paso lento. Por lo pronto, está empresa sigue viendo oportunidades.

Regresa Monte de Piedad

Una buena noticia para todos los que tienen un artículo bajo empeño en Monte de Piedad, ya que regresó a sus actividades tras una larga pelea. Nuevamente los clientes podrán acudir a cualquier sucursal para empeñar, refrendar, pagar o recuperar sus prendas, y saber qué sigue tras esta huelga.

Ya que muchos aún no saben, que tras la huelga, una vez que ayer se abrieron las sucursales, tendrán 45 días naturales sin cobro de intereses, entre otros ajustes, por lo pronto, una institución que le da alivio a miles de mexicanos, está de vuelta.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.