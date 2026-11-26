Stewart Baker, exabogado general de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo dijo sin rodeos: “Los metadatos te dicen […] todo sobre la vida de alguien. Si tienes suficientes […], no necesitas el contenido”. Tanta razón.

No hace falta escuchar tus llamadas: basta saber con quién hablas, desde dónde, a qué hora y con qué frecuencia. Y desde este año, además, todo está atado a tu nombre y a tu CURP.

El 17 de noviembre, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con esto, las telefónicas quedan obligadas a conservar durante dos años ciertos registros de las comunicaciones de sus usuarios y a colaborar con las autoridades en la geolocalización de celulares en tiempo real.

En el primer año, los datos deben estar disponibles para consulta y entrega inmediata; en el segundo, las empresas tienen 48 horas para entregarlos.

¿Qué se guarda? Números de origen y destino, fecha, hora y duración de las llamadas, identificación de los dispositivos y ubicación asociada a cada línea.

El contenido de llamadas y mensajes, no. Pero parece que tampoco hace falta para saber quién eres, incluso cuando nadie te esté mirando.

Una ubicación no es un dato menor: la geolocalización del celular funciona con el GPS, las antenas a las que se conecta la línea y las redes wifi cercanas y dice, en la práctica, dónde está su dueño. Dime en dónde te encuentras y te diré quién eres.

A eso se suma el registro que, desde enero, obliga a vincular cada línea celular con la CURP o el RFC de su titular. Piezas de la misma arquitectura. Cada una con un fin legítimo, pero falta dimensionar qué pasa cuando se combinan.

Por eso, lo que habría por analizar no son los datos aislados ni la forma en que se entregan, sino lo que se sabe al juntarlos: hasta dos años de contactos y movimientos atados a líneas con titular identificado. Antes, esto no podía saberse.

Hoy, un día después del 25N, el análisis me pesa distinto. Cuando una mujer desaparece, las primeras horas son decisivas y ubicar su celular puede salvarle la vida. Ese es el mejor argumento a favor de este entramado de información tecnológica.

No obstante, en el otro extremo, también está la pareja que revisa el teléfono, exige obtener la ubicación y ejerce control sobre a quién se llama.

El doloroso dilema: la tecnología que puede encontrarnos también puede vigilarnos. La salvaguarda está en quién tiene la llave y quién vigila a quien la tiene.

Y si una autoridad puede ubicarnos sin pasar por un juez, ¿qué garantías de no persecución estatal podrían tener, solo como ejemplos, las buscadoras o personas periodistas o activistas?

Me quedan otras dudas. Guardar datos de todos, sin una investigación en curso, abre demasiadas áreas grises.

Mientras parte de nuestra biografía tecnológica espera en un servidor, una filtración podría exponer la vida cotidiana de millones de personas.

Por si fuera poco, nos podemos escandalizar por el control del Estado mientras, paradójica e irónicamente, a diario regalamos, casi siempre sin pensarlo, nuestra ubicación, contactos, búsquedas y hábitos de compra a decenas de aplicaciones.

Revisar qué permisos de ubicación damos a cada una ayuda a proteger nuestra privacidad, pero no basta. Posiblemente, la complejidad esté menos en cuánto necesita saber el Estado de nosotros para protegernos y más en cómo nos protege el Estado de aquello que la tecnología ya sabe de nosotros.

La capacidad de las herramientas tecnológicas crece todos los días, y la capacidad tecnológica del Estado también.

El punto de encuentro deberá estar en que las garantías institucionales para proteger nuestra privacidad no se queden atrás: que la tecnología nos dé seguridad sin costarnos la intimidad ni la libertad.