Para Platón, el sol era el principio que hacía visibles las cosas, nacer y crecer. En nuestra época, ese papel le toca a la energía eléctrica. En ella está la condición indispensable para producir y, por tanto, para el desarrollo económico. Ninguna política industrial puede prosperar desenchufada.

Esta semana, Sheinbaum llevó el Plan México a Shenzhen, a la Cumbre de APEC, el foro de 21 economías que concentran cerca del 60 por ciento del PIB mundial con el propósito de atraer inversión. Ante los empresarios, presentó una cartera de 432 mil millones de dólares de inversión pública, privada y mixta hacia el 2030, y después se reunió con Xi Jinping para hablar de infraestructura y tecnología.

Para que la inversión se concrete en México, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex han insistido en lo indispensable: certeza jurídica, seguridad, combate a la corrupción, infraestructura… y electricidad suficiente y competitiva. Sin energía no hay fábricas, ni centros de datos, ni nuevas industrias. Está muy bien ir a buscar inversión, pero las garantías deben alistarse primero en casa.

En julio, el Sistema Interconectado Nacional alcanzó una demanda máxima histórica de más de 54 mil megawatts. Cuando el margen de reserva se aprieta, el operador de la red, el CENACE, puede verse obligado a hacer cortes de carga, es decir, a provocar apagones controlados para evitar que todo el sistema se caiga.

Por ello, en el sureste y en la península de Baja California se han reportado cortes de suministro constantes. Si México quiere atraer nuevas industrias, ampliar su capacidad energética es apremiante.

AMLO hizo de la rectoría estatal del sector energético uno de sus estandartes y fortaleció el papel de la CFE. Sheinbaum heredó esa bandera, pero diseñó una fórmula propia para atraer capital privado sin renunciar al predominio estatal: los convenios de inversión mixta.

La CFE conserva al menos el 54% de cada proyecto, mientras el inversionista privado asume el financiamiento inicial para desarrollar, construir, interconectar y operar la central.

La CFE aporta en especie, con permisos, activos y derechos, y el esquema contempla contratos de compraventa de energía que dan certidumbre a los ingresos.

La rentabilidad privada queda topada a un retorno objetivo. Al alcanzarse ese retorno, o al terminar el contrato de hasta 25 años, el activo pasa a la CFE. ¿Equilibrio en la balanza?

La meta es incorporar 32 mil 475 megawatts de capacidad eléctrica hacia 2030, alrededor del 43 por ciento, mediante proyectos mixtos. La primera convocatoria adjudicó 7 mil 411 MW, pero adjudicar no equivale a tener centrales operando.

Cada proyecto necesita un contrato de inversión mixta, financiamiento y un contrato de compraventa de energía eléctrica para arrancar. Hoy, se siguen negociando varios contratos y ningún proyecto tiene la compraventa de energía ya con firma.

Además, especialistas del sector advierten que se están frustrando propuestas adjudicadas por dificultades de financiamiento, costos de interconexión mayores a los previstos o complicaciones técnicas subestimadas.

Incluso refieren que, en algunos casos, los estudios de interconexión del CENACE se hicieron después de anunciar a los ganadores. Los refuerzos de la red y la obtención de derechos de vía podrían retrasar o impedir su construcción.

Generar más tampoco lo resuelve todo. La energía debe llegar a donde estarán las industrias, y eso exige líneas, subestaciones y redes con inversiones y tiempos propios.

México quiere atraer inversiones y necesita ofrecer las condiciones para recibirlas. Los convenios mixtos pueden ayudar a sumar capacidad de generación; ampliar y modernizar la red permitirá que esa energía llegue a donde se necesita.

El punto de encuentro está en la velocidad de ejecución o un esquema más atractivo para la inversión privada, pues sin ella la promesa industrial del Plan México tendrá un obstáculo difícil de sortear. A este ritmo, el Plan México seguirá a oscuras… y en chino.