Durante décadas, el PRI confundió la geografía de sus gobiernos con la geografía de sus simpatizantes. Tenía gobernadores, alcaldes, legisladores y estructuras territoriales.

Hasta que descubrió que podía tenerlo prácticamente todo, menos la voluntad de los mexicanos.

Andrés Manuel López Obrador comprendió esa diferencia mucho antes de llegar a Palacio Nacional.

Su trayectoria demostró que un país puede estar pintado de un solo color en los mapas políticos y pensar de muchos otros en las urnas.

Guadalajara merece ser leída hoy bajo esa misma premisa.

El pasado domingo, Ariadna Montiel reunió en la capital jalisciense a los grupos de Morena para ordenar la disputa por las candidaturas de 2027.

La dirigencia nacional pidió unidad. Pero la escena nos devuelve a una de las discusiones más antiguas de la política mexicana: ¿cuánto pesa la cercanía con quienes reparten las candidaturas frente a la capacidad de representar a quienes reparten el poder?

En la vecindad del Chavo del Ocho vendían aguas frescas que parecían de una fruta y sabían a otra.

Algo semejante ocurre en la política mexicana. Basta revisar la procedencia de algunos de quienes hoy aspiran a representar al movimiento que durante años combatieron.

¿Qué distingue a una nueva generación política de una generación de políticos que simplemente estrenaron chaleco?

La incorporación de antiguos adversarios ha sido clave en la expansión de Morena, pero cabe preguntarse cuándo llegará el turno de aquellos obradoristas que construyeron el movimiento cuando pertenecer a él no daba cargos, candidaturas ni presupuesto.

Aquellos que apostaron por una causa cuando hacerlo tenía un costo y no representaba una oportunidad.

Cambiar de partido es legítimo. Explicar qué cambió, además de la afiliación, es una obligación frente al electorado.

En Guadalajara, esta discusión adquiere otra dimensión. Jalisco fue protagonista de la construcción del federalismo mexicano.

Su historia política, sus alternancias y su vida universitaria dan cuenta de una sociedad cuya relación con el poder central nunca ha sido sencilla.

En 2024, mientras Morena refrendaba la Presidencia de la República, Movimiento Ciudadano conservaba Guadalajara con Verónica Delgadillo, la primera mujer electa para gobernar la ciudad.

Ambos resultados fueron posibles porque los ciudadanos distinguen entre proyectos nacionales y locales, entre partidos y personas.

La popularidad no es hereditaria. Si bastara compartir siglas con una presidenta para reproducir su respaldo electoral, las elecciones municipales serían un mero trámite administrativo.

Tampoco el descontento es transferible por naturaleza. Una persona puede cuestionar a su gobierno municipal sin que ello signifique que esté dispuesta a entregarle su confianza a quienes lo cuestionan.

Confundir el enojo ciudadano con una decisión electoral es una de las formas más elementales de equivocarse en política.

Las sociedades tampoco establecen con sus gobernantes una relación de adhesión incondicional.

Pueden respaldar determinadas decisiones, cuestionar otras y exigir rectificaciones sin renunciar necesariamente al proyecto político que eligieron.

Esa capacidad de discernimiento es, precisamente, una expresión de madurez democrática.

Hay algo profundamente contradictorio en celebrar la autonomía de los ciudadanos cuando esta favorece el ascenso de un movimiento y desconocerla cuando explica sus derrotas.

La democracia supone reconocerles a los electores la misma inteligencia cuando nos eligen que cuando deciden no hacerlo.

El propio López Obrador entendió que la inconformidad tiene vida propia, al margen de lo que dicten las cúpulas. El desencanto con el poder no pertenece por decreto a ningún partido.

México haría bien en mirar hacia Guadalajara. Lo que aquí se disputa permite examinar hasta qué punto un movimiento que nació cuestionando la concentración del poder está dispuesto a reconocer la autonomía política de las sociedades que pretende gobernar.

ANTES DEL FIN

Los partidos tienen calendarios; las ciudades tienen memoria. Y esa memoria no se borra cada vez que un político cambia de camiseta.

La historia mexicana tiene una particular forma de poner a prueba a quienes llegan al poder: les devuelve las preguntas que alguna vez hicieron desde la oposición.

Morena no debería olvidar que la resistencia nunca fue propiedad de unas siglas. Fue un derecho de los mexicanos.

Y no dejó de serlo cuando cambiaron los ocupantes de Palacio Nacional.