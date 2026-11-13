Dámaso Castro sigue en la mira: Fiscalía de Sinaloa mantiene dos investigaciones en su contra

¿Qué pasó con Dámaso Castro? Las investigaciones que siguen tras su salida de la Fiscalía. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa mantiene abiertas dos investigaciones contra el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra: una por los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico y otra por su actuación en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó esta información este mediodía, durante una conferencia de prensa improvisada al término de un evento en el que el Gobierno estatal entregó 67 patrullas a la Fiscalía.

Explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGE mantiene en trámite dos investigaciones: una de carácter penal, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), por los señalamientos de Estados Unidos sobre su posible relación con el Cártel de Sinaloa en una conspiración para traficar narcóticos; y otra de carácter administrativo, por su actuación en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Sánchez Kondo explicó que los procedimientos administrativos comenzaron cuando Castro Saavedra todavía estaba en funciones. También aclaró que su renuncia definitiva, formalizada el jueves 5 de noviembre tras el vencimiento de su licencia de seis meses sin goce de sueldo, fue una decisión voluntaria. El permiso lo solicitó el 5 de mayo.

Asimismo, señaló que el OIC recaba información y copias de los expedientes federales para contar con elementos que permitan emitir una resolución administrativa en su momento.

Tras la salida de Castro Saavedra, José Roberto Quiñones Coronado quedó como encargado del despacho de la Vicefiscalía.

Dámaso Castro estuvo de licencia sin goce de sueldo

Respecto a las condiciones laborales del exfuncionario tras su separación definitiva, la titular de la FGE detalló que Castro Saavedra dejó de percibir su salario desde hace seis meses, cuando recibió la autorización de su licencia sin goce de sueldo. También puntualizó que no se pactó ningún acuerdo económico ni una liquidación especial por su renuncia.

No obstante, reconoció que el exvicefiscal acumuló casi 28 años de servicio en la institución, por lo que conserva el derecho legal de tramitar su retiro conforme a la Ley de Seguridad Pública, si así lo decide.

Sánchez Kondo subrayó que la salida formal de la dependencia no detiene los procedimientos internos en curso, los cuales permanecerán activos hasta que la autoridad federal concluya sus investigaciones penales.

¿Cuál fue la supuesta relación de Dámaso Castro con Los Chapitos?

En abril de 2026, documentos judiciales del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyeron a Dámaso Castro Saavedra en una lista de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por brindarle protección.

Las acusaciones apuntan a que recibía sobornos mensuales a cambio de proporcionar información operativa. Estos señalamientos motivaron su solicitud de licencia el 5 de mayo y su posterior renuncia definitiva el 5 de noviembre.

Previamente, en julio de 2024, Castro Saavedra, como vicefiscal general, encabezó la integración inicial de la carpeta de investigación por el asesinato del fundador del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En esa etapa, la Fiscalía estatal sostuvo la hipótesis de un intento de robo en una gasolinera de La Presita. Posteriormente, la FGR desestimó esa versión y la calificó como un montaje. La autoridad federal concluyó que el crimen ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, lugar donde fue privado de la libertad Ismael ‘El Mayo’ Zambada.