‘Trancazo’ al Cártel de Sinaloa en Chiapas: Detienen a 14 presuntos integrantes; 2 son líderes criminales

Catorce presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos dos señalados como líderes regionales, fueron detenidos durante un operativo de seguridad en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los dos detenidos son identificados en investigaciones ministeriales como presuntos líderes vinculados al Cártel de Sinaloa que opera en esta región fronteriza, donde en los últimos años se han intensificado las disputas entre grupos del narcotráfico por el control territorial.

La detención, ocurrida este miércoles 11 de noviembre, sucedió sobre un camino de terracería de la colonia Bellavista, donde elementos de distintas corporaciones de seguridad interceptaron a los 14 hombres, quienes portaban armas de fuego y equipo táctico.

¿Qué fue asegurado en Chiapas tras detener a 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa?

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas, de acuerdo con el reporte oficial.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con corporaciones policiales de Chiapas.

Tanto los detenidos como el armamento asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

La detención ocurre en una región estratégica para las organizaciones criminales debido a su ubicación fronteriza con Guatemala, donde se disputan el control de rutas utilizadas para el trasiego de drogas y armas, así como el tráfico de personas migrantes.

En los últimos años, esta zona de Chiapas ha registrado enfrentamientos y pugnas territoriales entre organizaciones delictivas que buscan controlar las actividades ilícitas en la frontera sur de México.