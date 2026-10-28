¿Quién era ‘El Profe’, el presunto gatillero que murió junto a Jesús ‘Chuy’ González en Sinaloa?

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera al arresto de Jesús 'Chuy' González Peñuelas.

Dos hombres murieron durante un operativo de la Secretaría de Marina en Sinaloa, uno de ellos presuntamente Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’ o ‘Chuy González’, señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Guasave. El segundo fallecido podría ser Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias ‘El Profe’, identificado por fuentes federales como uno de sus colaboradores.

Aunque familiares de las víctimas señalaron ante las autoridades que ambos hombres podrían ser los fallecidos, sus identidades aún estaban pendientes de confirmación oficial mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El enfrentamiento ocurrió el lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa, durante acciones de seguimiento y vigilancia basadas en información de inteligencia naval.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los militares localizaron vehículos en los que viajaban personas armadas. Durante el seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los elementos navales. Los militares repelieron la agresión y ambos hombres murieron.

Los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

‘Chuy’ Peñuelas era operador de ‘El Chapo Isidro’

Jesús González Peñuelas era señalado como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Según las autoridades, González Peñuelas encabezaba desde principios de siglo una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. Más recientemente, el grupo habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en estados estadounidenses como California, Texas, Colorado y Washington.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

Fuentes federales también señalaron que la organización mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, extraditado a Estados Unidos en 2025.

Violencia en Sinaloa: Marina refuerza operativos contra grupos criminales

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos.

Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que realizará las investigaciones correspondientes.

El operativo se enmarca en las acciones federales contra las organizaciones criminales que operan en Sinaloa, entidad que enfrenta una prolongada ola de violencia desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Marina informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones federales mantendrán su presencia operativa en el estado para combatir a los grupos delictivos y prevenir nuevos hechos de violencia.

Con información de EFE.