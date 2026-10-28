Senado autoriza el ingreso de 28 militares de los Navy SEAL de EU: ¿Cuánto tiempo estarán en México?

Los Navy SEAL llegarán el 29 de octubre a la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

El Senado autorizó el ingreso a México de 28 elementos de los Navy SEAL de Estados Unidos, quienes permanecerán en el país durante poco más de cinco meses. La autorización contempla su participación en un programa de adiestramiento conjunto con personal de la Armada de México.

La autorización corresponde al Evento SOF 19, denominado ‘Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con personal de SEAL y UNOPES’, cuyo objetivo es fortalecer la preparación de elementos mexicanos en tácticas y procedimientos de operaciones especiales.

La Cámara alta aprobó el dictamen con 87 votos a favor y cinco en contra. Los cuatro votos adicionales a favor fueron de las senadoras Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano y Lucía Trasviña Waldenrath, y de los senadores Aníbal Ostoa Ortega, de Morena, y Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal tras su aprobación en el Senado.

¿Qué harán los 28 elementos de los Navy SEAL en México?

Los militares estadounidenses participarán como instructores para capacitar a 87 integrantes del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, el Batallón de Fusileros Paracaidistas, el Batallón de Comandos Anfibios y la Unidad de Inteligencia Naval.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Senado, el programa de capacitación contempla las siguientes materias:

Medicina táctica y atención de heridos bajo fuego.

Planeación de operaciones especiales.

Procedimientos de reacción a contacto.

Patrullaje urbano y rural.

Combate cercano en interiores.

Técnicas de abordaje de embarcaciones.

Al presentar el dictamen, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez señaló que el entrenamiento permitirá intercambiar experiencias, perfeccionar procedimientos y mejorar la preparación individual y colectiva del personal de las instituciones navales mexicanas.

¿Cuánto tiempo estará en México el Ejército de EU?

Los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL tienen autorizado permanecer en el país del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, un periodo de poco más de cinco meses.

Según el documento aprobado, los instructores llegarán el 29 de octubre a la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, a bordo de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El personal ingresará con equipo táctico, municiones y armamento orgánico para llevar a cabo las actividades previstas en el programa de adiestramiento.

Las actividades se desarrollarán en dos instalaciones de la Armada de México:

Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México , ubicado en Donato Guerra, Estado de México.

, ubicado en Donato Guerra, Estado de México. Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.

¿Los militares estadounidenses estarán al mando de tropas mexicanas?

No. El dictamen establece que los elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas conservarán su propia cadena de mando y no quedarán subordinados a fuerzas extranjeras.

El documento precisa que la presencia del personal estadounidense tiene una finalidad de adiestramiento delimitada, por lo que su participación se circunscribe a las actividades autorizadas.